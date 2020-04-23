Коронавирус в Израиле, последние новости на 23 апреля 2020: число жертв COVID-19 приближается к 200

По последним данным министерства здравоохранения Израиля, за последние сутки в стране зафиксировано 266 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 136 находятся в тяжелом состоянии, 107 пациентов – на аппаратах ИВЛ. Всего по состоянию на 23 апреля 2020 года в Израиле зарегистрировано 14592 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки скончались 4 пациента, всего число умерших выросло до 191. Также за все время борьбы с эпидемией выздоровели и вылечились 5334 человека.

ОТ КОРОНАВИРУСА СКОНЧАЛАСЬ 98-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА, ПЕРЕЖИВШАЯ ХОЛОКОСТ

Коронавирус продолжает уносить человеческие жизни, причем большая часть из них – пожилые люди, имеющие хронические заболевания. Как сообщает сайт «Кипа», накануне, 22 апреля, в больнице «Шаарей Цедек» скончалась 98-летняя Ханна Вейзер, которая в детстве прошла через все ужасы Холокоста, сумела выжить, и даже спонсировала потом строительство Дом памяти евреев.

А вот портал ISRAland сообщает о смерти ребенка, родившегося у матери, больной коронавирусом. Женщина поступила на прошлой неделе в клинику «Пория» в Тверии на 35 неделе беременности. Тест на коронавирус показал положительный результат, а вскоре у пациентки начались преждевременные роды. На свет появились две девочки-близняшки, которых отправили на выхаживание. И хотя малыши не оказались заражены опасной инфекцией, одна из девочек вскоре скончалась в отделении для недоношенных.