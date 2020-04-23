Коронавирус в Индии, последние новости на 23 апреля 2020: в одной из тюрем случилась вспышка коронавируса

По последним данным сайта coronavirusstat.ru, за последние сутки в Индии зарегистрировано 1326 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных на 23 апреля 2020 года составляет 21797 человек. Также за сутки скончались еще 29 человек, всего число умерших от COVID-19 достигло 681. Также вылечились и отправились домой 400 пациентов, всего излечились от опасного вируса 4376 человек.

В ОДНОЙ ИЗ ИНДИЙСКИХ ТЮРЕМ ПРОИЗОШЛА ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА

В центральной тюрьме в Индоре штата Мадхья-Прадеш произошла вспышка коронавируса. Как сообщает ИА Asian News International, ссылаясь на заявление начальника тюрьмы Лакшмана Сингха Бхэдоурии, положительный результат теста оказался у шести заключенных. Все они были немедленно помещены в тюремную больницу, где получают необходимое лечение. Все контактные лица были выявлены, сейчас своих результатов анализов на коронавирус ожидают 20 заключенных и 29 надзирателей, еще у одного арестанта и четырех надзирателей анализы оказались отрицательными.

Еще 250 заключенных, которые контактировали с заболевшим, были переведены во «временную» тюрьму, сейчас за их состоянием наблюдают медики. Беспокойство врачей вызывает и большая скученность людей, ведь тюрьма рассчитана всего на 1230 человек, а отбывают наказание там 2220 арестантов.

Напомним, что ранее Верховный суд Индии настоятельно рекомендовал разгрузить исправительные учреждения, чтобы предотвратить вспышки коронавируса. на свободу предлагалось отпустить тех, чей срок не превышал 7 лет, а также был осужден впервые и по «легкой» статье.