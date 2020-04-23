Коронавирус в Казахстане, последние новости на 23 апреля 2020: число зараженных в мае может вырасти до 4000

По последним данным министерства здравоохранения Казахстана за последние сутки в стране зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных по состоянию на 23 апреля 2020 года в Казахстане составляет 2207 человек. Также известно об одном новом случае смерти: скончалась жительница города Алматы 1964 года рождения, страдавшая такими серьезными болезнями как красная волчанка, сахарный диабет, хроническое воспаление почек. Женщина стала 20 жертвой COVID-19 в Казахстане. Число выздоровевших же выросло до 536 человек.

ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ В МАЕ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ ДО 4000 ЧЕЛОВЕК И БОЛЬШЕ

Такой прогноз озвучила накануне главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова во время доклада по прогнозу распространения коронавируса в апреле-мае по стране.

- Мы проходим пиковую стадию коронавирусной инфекции. По нашему прогнозу, основное количество случаев, то есть подъем и спад, мы будем наблюдать с марта по май. До конца апреля прогнозируется регистрация 2 700 случаев, до конца мая - до 4 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Сейчас наша задача - уйти на ежедневный прирост до 5 %, а затем - до 1 %, - передает Тengrinews.kz слова Есмагамбетовой.

По мнению врача, говорить о стабилизации и спаде заболеваемости коронавирусом можно лишь в том случае, если не будут регистрироваться массовые случаи заражения. При этом подчеркивается важность соблюдения карантинных мер: не выходить без надобности из дома, соблюдать социальную дистанцию. В противном случае количество заболевших может серьезно превысить озвученные прогнозы.