В Истре людям пришлось нарушить карантин, чтобы растащить двух дерущихся собак.

Недавно жителей деревни Красный Посёлок, расположенной в подмосковной Истре, встревожили крики и визг, доносившиеся с улицы. Выглянув во двор, соседи увидели, как две женщины пытаются разнять своих дерущихся собак. Очередная тихая прогулка с собакой обернулась кровавой бойней. Питбуль вцепился в хаски мёртвой хваткой и самостоятельно женщины справиться с ними не могли. Постепенно к полю битвы стал стягиваться народ. В какой-то момент собак всё же удалось растащить, но обстановка была накалена уже до предела, одно слово в адрес хозяйки питбуля, и, вот уже она сама вцепилась в женщину с хаски.

- Вот эта девушка – блондинка, хозяйка этого пса рыжего, она всегда выгуливает его без намордника. И говорить ей бесполезно. И ругается ещё, когда замечания делаешь. У неё собака, между прочим, очень опасная. Я так и думала, что рано или поздно он на кого-нибудь кинется. Вечно в нетрезвом виде она, - рассказала kp.ru одна из жительниц этого дома

На видео видно, как одна из женщин хватает другую за шиворот, в этот момент, подоспевшая на помощь соседка, не справляется с её собакой, и, питбуль снова набрасывается на хаски.

На следующих кадрах на помощь приходят уже мужчины, один из них в рабочей жилетке. С трудом, но им всё же удаётся оттащить питбуля от хаски. Собака пытается вырваться, и им приходится держать пса за лапы.

Асфальт во дворе был перепачкан кровью. Один из очевидцев вызвал полицию, испугавшись, что в этой собачьей схватке могли пострадать ещё и люди. По данному факту будет проведена проверка.