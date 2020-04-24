2020-04-24T13:16:58+03:00
Спорт

Поможем заболевшим коронавирусом: 1 рубль с каждой ставки на спорт будет отправляться на борьбу с COVID-19

Благотворительную акцию запустила букмекерская контора «Леон»
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БК «Леон» начала оказывать помощь россиянам, заболевшим коронавирусом. Компания запустила благотворительную акцию, внести свой вклад в которую может каждый.

- Коронавирус распространяется довольно быстрыми темпами, необходимость принятия новых мер по борьбе с пандемией не вызывает сомнений, - говорит пресс-секретарь компании Юлия Ушакова. - «Леон» будет переводить по 1 рублю с каждой ставки пользователей на помощь пострадавшим от вируса. Сейчас мы делаем ставки не на спорт, а на жизни людей, поэтому мы стараемся сделать все возможное, чтобы победить в этой борьбе.

Благотворительный фонд полностью формируется за счет букмекерской конторы и будет передан организациям, занимающихся борьбой с распространением коронавируса в России. Сумма перечисленных средств скрываться не будет. Каждый сможет посмотреть, сколько денег было собрано.

- Чтобы наши пользователи могли наблюдать прозрачность акции, сумма собранных средств будет обновляться на счетчике, размещенном на странице данной акции, в режиме реального времени на сайте www.leon.ru, - уточнили в компании.

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