2020-04-23T12:58:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Испании, последние новости на 23 апреля 2020: число жертв увеличилось на 400 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Испании на 23 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Выздоровели 89 250 человек, за сутки – 3335. В больницах остаются более 101 тысячи пациентов.Выздоровели 89 250 человек, за сутки – 3335. В больницах остаются более 101 тысячи пациентов.
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По состоянию на 23 апреля 2020 года в Испании от коронавируса погибли еще 440 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Всего в стране от вируса скончались 22 157. Количество заболевших достигло 213 024 случая заболевания, это число за минувшие сутки увеличилось на 4 635.

Выздоровели 89 250 человек, за сутки – 3335. В больницах остаются более 101 тысячи пациентов.

Наиболее сложная ситуация остается в Мадриде. Здесь выявили 60 487 случаев с начала эпидемии, погибли 7 684 человек. В Каталонии выявили 45 тысяч больных, 4 300 человек умерли. С начала эпидемии коронавирусом заболели 34 355 медиков, более тридцати скончались.

Сегодня на чартерном рейсе Аликанте-Нижний Новгород должны были прилететь домой жители Пермского края, Нижегородской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Владимирской областей, Чувашии и Саранска. Но рейс перенесли на неопределенное время, сообщает РБК.

Режим повышенной готовности в Испании продлен до 9 мая включительно. Он продлевается уже в третий раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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