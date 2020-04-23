Коронавирус в Португалии, последние новости на 23 апреля 2020: власти страны планируют ее открыть для туристов уже летом

Количество зараженных коронавирусом в Португалии достигло 21 982 человек. Со времен начала эпидемии в стране погибли 785 человек, вылечились 11 143 человека.

Власти страны надеются, что смогут принять зарубежных туристов уже этим летом, пишет Politico. Такое заявление сделал министр экономики Португалии Сиза Виейра.

-В краткосрочной перспективе, у нас будут действовать определенные ограничения. Будут ограничения на количество посетителей в ресторанах. Возможно, гостиницы будут принимать меньшее количество посетителей и должны будут тщательнее проводить дезинфекцию, - сказал Виейра.

Он отметил, что власти страны сейчас ведут переговоры с гостинично-ресторанным бизнесом, чтобы разработать лучшие меры безопасности для туристов. Он уверен, что люди первое время будут путешествовать с опаской.

С его слов, международное авиасообщение между странами ЕС начнет постепенно восстанавливаться с середины мая. Также ведутся переговоры с Испанией об открытии наземной границы.