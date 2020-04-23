2020-04-23T12:58:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Португалии, последние новости на 23 апреля 2020: власти страны планируют ее открыть для туристов уже летом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Португалии на 23 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Международное авиасообщение между странами ЕС начнет постепенно восстанавливаться с середины мая.Международное авиасообщение между странами ЕС начнет постепенно восстанавливаться с середины мая.
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Количество зараженных коронавирусом в Португалии достигло 21 982 человек. Со времен начала эпидемии в стране погибли 785 человек, вылечились 11 143 человека.

Власти страны надеются, что смогут принять зарубежных туристов уже этим летом, пишет Politico. Такое заявление сделал министр экономики Португалии Сиза Виейра.

-В краткосрочной перспективе, у нас будут действовать определенные ограничения. Будут ограничения на количество посетителей в ресторанах. Возможно, гостиницы будут принимать меньшее количество посетителей и должны будут тщательнее проводить дезинфекцию, - сказал Виейра.

Он отметил, что власти страны сейчас ведут переговоры с гостинично-ресторанным бизнесом, чтобы разработать лучшие меры безопасности для туристов. Он уверен, что люди первое время будут путешествовать с опаской.

С его слов, международное авиасообщение между странами ЕС начнет постепенно восстанавливаться с середины мая. Также ведутся переговоры с Испанией об открытии наземной границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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