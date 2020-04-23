«Роснефть» рекомендует акционерам назначить рекордные дивиденды

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о выплате за второе полугодие 2019 года дивидендов в размере 18,07 рублей на акцию. Эта сумма полугодовых дивидендов станет максимальной в истории компании! Учитывая выплату по итогам первого полугодия прошлого года сумма дивидендов на акцию за весь 2019 год также станет рекордной и составит 33 руб. 41 коп., превысив уровень 2018 года в 1,3 раза (25,91 руб. на акцию).

Как видим, «Роснефть» продолжает в полном объеме выполнять свои обязательства перед акционерами, неукоснительно следуя принятой дивидендной политике. Исходя из котировок акций дивидендная доходность достигла 11%. В целом на выплаты акционерам будет направлено 354,1 млрд руб., что соответствует 50 % чистой прибыли компании.

Вопросы, связанные с проведением годового собрания акционеров компании по итогам 2019 года совета директоров «НК «Роснефть» рассмотрел 21 апреля. Было принято решение созвать годовое собрание акционеров и провести его в форме заочного голосования 2 июня. Принять в нем участие имеют право акционеры, владевшие акциями компании 8 мая 2020 года (на конец операционного дня).

Обратим внимание, что на фоне текущей ситуации с коронавирусом и падением цен на нефть несколько международных нефтегазовых компаний сократили выплаты дивидендов или перенесли их на более поздний срок. Так, например, совет директоров Petrobras утвердил перенос даты выплаты дивидендов за 2019 года с мая на декабрь 2020 года. Советы директоров американских компаний Murphy Oil, Occidental Petroleum Corporation и Apache Corp. одобрили сокращение квартальных дивидендов на 50%, 86% и 90%, соответственно. А Continental Resources, один из крупнейших производителей сланцевой нефти в США, решила полностью отказаться от квартальной выплаты дивидендов.

Эксперты отмечают, что в сочетании с проводимой программой выкупа акций, выплата рекордно высоких дивидендов может оказать серьезную поддержку котировкам акций «Роснефти». Вас заинтересовали дивиденды «Роснефти»? Ими еще не поздно воспользоваться. 15 июня 2020 года – последняя дата, на которую определяются акционеры компании, имеющие право на получение дивидендов за 2019 год. Также серьезную поддержку котировкам акций компании оказывает проводимый «Роснефтью» выкуп собственных акций. Совет директоров «Роснефти» ранее принял решение об изменении параметров программы приобретения на открытом рынке акций и глобальных депозитарных расписок, одобренной в августе 2018 г. В частности, ряд ограничений был снят, а процедура выкупа упрощена. Решение было принято в период резкого снижения цен на нефть и обвала фондового рынка. В частности, котировки акций «Роснефти» снизились практически в 3 раза, что не отражало фундаментальной стоимости компании.

Суммарно с начала реализации программы до 22 апреля было выкуплено 25,1 млн акций и депозитарных расписок. При этом, многие крупнейшие международные нефтяные компании, в частности: Chevron, Shell, Equinor, ENI, Total, Repsol на фоне текущей экономической ситуации уже заявили о приостановке программ обратного выкупа акций.