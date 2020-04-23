Руководство Росатома перечислило свою зарплату на борьбу с пандемией

Глава корпорации Алексей Лихачев, его заместители, руководители дивизионов и крупнейших предприятий отрасли – всего больше 200 человек – решили перечислить в фонд акции #МыВместе свою месячную зарплату.

С самого начала пандемии «Росатом» мобилизовал научные, технические и производственные ресурсы на борьбу с коронавирусом. Например, его предприятие медицинского дивизиона «Стерион» перешло на круглосуточный режим работы.На нем еженедельно стерилизуют до 10 млн. медицинских масок с использованием радиационных технологий. Обеззараживанием защитных средств занялся также Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова, который входит в контур управления «РусатомХэлскеа».

Сейчас госкорпорация обеспечивает средствами индивидуальной защиты не только своих сотрудников, но и жителей «атомных» городов. В «атомных» городах тысячи добровольцев помогают инвалидам и пожилым людям.

Акцию #МыВместе поддержало не только руководство «Росатома»: многие его сотрудники, исходя из своих финансовых возможностей, переводят деньги в ее фонд. На них приобретаются продукты питания и товары первой необходимости для адресной помощи пожилым и маломобильным гражданам, дезинфицирующие средства, защитные маски, перчатки, костюмы для добровольцев. Кстати, в акции #МыВместе принимают участие почти 100 тысяч волонтеров в большинстве регионов страны. Они доставляют лекарства и продукты тем, кто не может в силу разных обстоятельств выйти из дома, раздают антисептические средства и маски. В рядах добровольцев много юристов и психологов. которые бесплатно консультируют оказавшихся в трудной ситуации людей. Тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.

Поддержку получают и медики – как известно, им сейчас приходится особенно трудно.

Например, Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии открыл стационар для больных коронавирусом.

-Дома не бываем, работаем по 12 часов в сутки. Очень устаем, поэтому любая помощь нам нужна, - отметила врач Центра кардиологии Марианна Шатинова.

Медикам, вынужденным отказаться от контактов с семьей, волонтеры #МыВместе совместно с благотворительным фондом «Доступ» возят горячее питание.

Ну, а поддержать медиков, пожилых людей, волонтеров может любой из нас. Надо всего лишь зайти на сайт https://мывместе2020.рф/ и в несколько кликов пожертвовать любую сумму, или купить продуктовый набор, средства индивидуальной защиты.