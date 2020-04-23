В тюрьме США у летчика Ярошенко подозревают коронавирус

Российского летчика Константина Ярошенко направили на медицинское обследование, после того, как он пожаловался на симптомы, характерные коронавирусу. Россиянин отбывает 20-летний срок в тюрьме «Данбери» в США. В 2011 году американские власти признали его виновным в подготовке доставки крупной партии кокаина из Африки в США. Своей вины он не признает.

21 апреля адвокат Ярошенко Алексей Тарасенко рассказал, что один из сокамерников его подзащитного умер от COVID-19. Койка инфицированного располагалась всего в двух метрах от кровати Ярошенко. Сам россиянин утверждает, что в его камере, где находится почти 100 заключенных, многие переболели коронавирусом.

В генконсульстве России в Нью-Йорке надеются, что Ярошенко будет оказана медицинская помощь в полном объеме.

О том, что в тюрьме «Данбери» объявили карантин, стало известно еще в конце марта. Тогда супруга Константина Ярошенко Виктория рассказала, что ее муж заболел ОРВИ и несколько недель не мог попасть в санчасть. Кроме того, тюремный блок, в котором содержится россиянин, закрыли на карантин из-за коронавируса. Адвокаты Ярошенко заявили, что планируют подать прошение в суд об освобождении россиянина из-за пандемии COVID-19.