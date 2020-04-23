К Земле летит 4-километровый «астероид в маске»

Астрономы, вовлеченные в проект The Virtual Telescope Project , используя инструменты обсерватории Аресибо в Чили (Arecibo Observatory in Chile), получили радарные изображения астероида (52768) 1998 OR2, летящего к нам со скоростью 32 километра в секунду. На снимках, сделанных с расстояния в 12 миллионов километров, он выглядит символически - так, будто бы предохраняется от коронавирусов, напавших на Землю. Кажется, что на астероид надета маска. Как на астрономах, которые его фотографировали и обратили на это внимание.Иллюзию создает «шершавая» поверхность края астероида. Но что там конкретно, не известно.

Астрономы уверяют, что на астероиде маска. Шутят, конечно.

Сами астрономы работают в масках. Коронавирусов боятся.

В NASA астероид причисляют к потенциально опасным. Таковыми в американском космическом агентстве считают любые небесные тела более 140 метров в поперечнике, приближающиеся к Земле менее, чем на 7,8 миллионов километров.

На схеме хорошо видно, насколько близко к Земле подлетит астероид 1998 OR2.

Астероид размером с Фудзияму. Хорошо, что пролетит мимо.

Размеры 1998 OR2 - 4,1 на 1,8 километров. Гора. 29 апреля 2020 года она окажется в 6,2 миллионов километров от нас. Это примерно в 16 раз дальше, чем Луна. То есть, по меркам NASA, близко и опасно, но не настолько, чтобы перепугаться до полусмерти. В американском космическом агентстве заверяют: вероятность столкновения астероида с Землей исчезающе мала. Практически никакой.

Специалисты рассчитали параметры орбиты 1998 OR2 вплоть до 2179 года. Ближе всего астероид окажется к Земле 16 апреля 2079 году – в 1,8 миллионов километров. Или всего в 4,6 раз дальше, чем Луна.

Астероидом интересуются астрономы-любители, которые получат возможность разглядеть его в небольшие телескопы. А участники проекта The Virtual Telescope Project обещают показать 1998 OR2, что называется, в прямом эфире. Трансляцию предполагают начать уже 28 апреля.

Астероид (указан стрелкой) на звездном небе.