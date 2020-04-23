2020-04-23T14:40:26+03:00
Наука

К Земле летит 4-километровый «астероид в маске»

29 апреля 2020 года потенциально опасный объект 1998 OR2 окажется рядом с нашей планетой
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Приближающийся астероид станет самым ярким в нынешнем столетии.Приближающийся астероид станет самым ярким в нынешнем столетии.
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Астрономы, вовлеченные в проект The Virtual Telescope Project , используя инструменты обсерватории Аресибо в Чили (Arecibo Observatory in Chile), получили радарные изображения астероида (52768) 1998 OR2, летящего к нам со скоростью 32 километра в секунду. На снимках, сделанных с расстояния в 12 миллионов километров, он выглядит символически - так, будто бы предохраняется от коронавирусов, напавших на Землю. Кажется, что на астероид надета маска. Как на астрономах, которые его фотографировали и обратили на это внимание.Иллюзию создает «шершавая» поверхность края астероида. Но что там конкретно, не известно.

Астрономы уверяют, что на астероиде маска. Шутят, конечно.

Астрономы уверяют, что на астероиде маска. Шутят, конечно.

Сами астрономы работают в масках. Коронавирусов боятся.

Сами астрономы работают в масках. Коронавирусов боятся.

В NASA астероид причисляют к потенциально опасным. Таковыми в американском космическом агентстве считают любые небесные тела более 140 метров в поперечнике, приближающиеся к Земле менее, чем на 7,8 миллионов километров.

На схеме хорошо видно, насколько близко к Земле подлетит астероид 1998 OR2.

На схеме хорошо видно, насколько близко к Земле подлетит астероид 1998 OR2.

Астероид размером с Фудзияму. Хорошо, что пролетит мимо.

Астероид размером с Фудзияму. Хорошо, что пролетит мимо.

Размеры 1998 OR2 - 4,1 на 1,8 километров. Гора. 29 апреля 2020 года она окажется в 6,2 миллионов километров от нас. Это примерно в 16 раз дальше, чем Луна. То есть, по меркам NASA, близко и опасно, но не настолько, чтобы перепугаться до полусмерти. В американском космическом агентстве заверяют: вероятность столкновения астероида с Землей исчезающе мала. Практически никакой.

Специалисты рассчитали параметры орбиты 1998 OR2 вплоть до 2179 года. Ближе всего астероид окажется к Земле 16 апреля 2079 году – в 1,8 миллионов километров. Или всего в 4,6 раз дальше, чем Луна.

Астероидом интересуются астрономы-любители, которые получат возможность разглядеть его в небольшие телескопы. А участники проекта The Virtual Telescope Project обещают показать 1998 OR2, что называется, в прямом эфире. Трансляцию предполагают начать уже 28 апреля.

Астероид (указан стрелкой) на звездном небе.

Астероид (указан стрелкой) на звездном небе.

29 апреля 2020 года потенциально опасный объект 1998 OR2 окажется рядом с нашей планетой. .К Земле летит 4-километровый астероид в маске

ИСТОЧНИК KP.RU

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