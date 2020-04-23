2020-04-23T14:36:15+03:00
Экономика

Банки стали отменять кэшбэк за покупки в онлайн-магазинах

Это произошло из-за того, что Центробанк снизил максимальный уровень комиссии за интернет-операции
Евгений БЕЛЯКОВ
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Крупные российские банки начали отменять кэшбэк при покупках в интернете.Крупные российские банки начали отменять кэшбэк при покупках в интернете.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Крупные российские банки начали отменять кэшбэк при покупках в интернете. Подтверждают это официальные сообщения сразу нескольких кредитных организаций: Газпромбанка, Хоум Кредит и Кредит Европа Банка. Остальные, по мнению экспертов, скорее всего последуют их примеру. Причем банки имеют право это делать в одностороннем порядке. В отличие от процентов по срочным депозитам и кредитам, условия по текущим счетам и картам банки могут пересматривать когда угодно - это прописано в договоре.

Причина ухудшения условий для клиентов - это решение Центробанка сократить максимальный размер торговой комиссии банков при онлайн-покупках жизненно важных товаров. В ЦБ предложили ограничить его на уровне 1% от суммы операции. До этого средняя комиссия была в два раза больше. Мол, это приведет к снижению цен в онлайн-магазинах и будет стимулировать людей активнее покупать продукты и другие товары в интернете и не нарушать режим самоизоляции, пишет РБК. Правило действует с 15 апреля по 30 сентября этого года.

По сути, регулятор обязал банки дать скидку онлайн-магазинам в размере 1%, если те продают продукты, лекарства, одежду, бытовую технику и электронику, а также другие товары повседневного спроса. Но, к сожалению, вряд ли эта скидка плавно перетечет в карманы потребителей. Обычно те самые 2% продавцы включали в стоимость товара. Для банков это был дополнительный доход. И, чтобы привлечь клиентов, они делились этой прибылью с потребителями, отдавая часть ее в виде кэшбэка (при покупках по тем картам, у которых была включена такая услуга).

Сейчас распределение денег изменилось. Банки перестали получать повышенную комиссию. Онлайн-магазины стали меньше тратить на банковское обслуживание и получать больше прибыли. Тем не менее рассчитывать на снижение цен со стороны продавцов не стоит. Как пояснили в Ассоциации компаний интернет-торговли, дополнительную прибыль онлайн-ритейлеры направят на расширение штата сотрудников: сборщиков заказов, курьеров и водителей, а также на покупку автомобилей для доставки.

С одной стороны, такое поведение оправданно в условиях пандемии. Спрос на онлайн-доставку вырос на порядок. Чтобы привозить заказы не через неделю, а хотя бы на следующий день, нужно вкладывать деньги в развитие. С другой - это еще раз доказывает, что ЦБ и правительству стоило бы предусмотреть не косвенные, а прямые способы поддержки россиян. В условиях кризиса размер прибыли ограничен, и никто не намерен делиться ею с другими.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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