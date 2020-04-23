2020-04-23T14:48:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Германии, последние новости на 23 апреля 2020: институт Коха выпустил приложение, помогающее выявить COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Германии на 23 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: REUTERSФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По последним данным сайта coronavirusstat.ru за последние сутки в Германии зарегистрировано 958 новых случаев заболевания коронавируса, и общее число заболевших в стране на 23 апреля 2020 года достигло 150729 человек. Продолжает уменьшаться и количество погибших – за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 104 человека, всего за время борьбы с эпидемией в стране умерло 5315 человек. А вот количество выздоровевших пациентов становится выше день изо дня – за прошлые сутки из больниц выписались 3900 человек, всего – 103300 пациентов смогли победить вирус.

В ГЕРМАНИИ ВЫПУСТИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ВЫЯВИТЬ КОРОНАВИРУС

Германский институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости коронавирусом в стране, разработал и выпустил специальное приложение Corona - Datenspende, которое позволяет определить у себя возможные симптомы COVID-19. Как сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, пользователи должны загрузить приложение на свой фитнес-браслет или «умные» часы, внести все свои параметры – рост, вес, возраст, а также регулярно обновлять всю информацию о своем здоровье, особенно важно описать все симптомы недомогания, если они возникли. Если будет подозрение на коронавирус, приложение это увидит и посоветует сдать анализ.

Разработчики подчеркивают, что все данные остаются анонимными, поскольку пользователи не вносят в данные свой адрес, а только индекс проживания. В свою очередь сотрудники института Роберта Коха могут мониторить ситуацию с коронавирусом в стране. Уже в первые дни после выпуска приложения его скачали более полумиллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кафе и рестораны будут открывать постепенно
Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечение коронавируса
Россия заняла шестое место по приросту миллиардеров в рейтинге Forbes
Коронавирус может вызывать внезапные инсульты у людей без серьезных проявлений болезни
Путин поставил задачу максимально снизить ущерб от коронавируса
ВОЗ рассказала, с какими еще инфекциями человечество может столкнуться в ближайшее время
Губернатор Ленобласти предложил обеспечить безработных дополнительным доходом на общественных работах
ФАС проведет проверку из-за роста цен на лимоны до 500%
Росстандарт опроверг информацию о запрете крепкого алкоголя в маленьких бутылках
Белоусов: банковская система чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах
Александр Моор – о пандемии коронавируса: «У нас есть все инструменты, чтобы решить любой возникающий вопрос»
В России предложили закрыть на карантин все интернаты и дома престарелых
Курс доллара на 24 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
В профсоюзах оценили реальную ситуацию на рынке труда в связи с коронавирусом
Врачи нашли новое осложнение коронавируса