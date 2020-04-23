Коронавирус в Германии, последние новости на 23 апреля 2020: институт Коха выпустил приложение, помогающее выявить COVID-19

По последним данным сайта coronavirusstat.ru за последние сутки в Германии зарегистрировано 958 новых случаев заболевания коронавируса, и общее число заболевших в стране на 23 апреля 2020 года достигло 150729 человек. Продолжает уменьшаться и количество погибших – за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 104 человека, всего за время борьбы с эпидемией в стране умерло 5315 человек. А вот количество выздоровевших пациентов становится выше день изо дня – за прошлые сутки из больниц выписались 3900 человек, всего – 103300 пациентов смогли победить вирус.

В ГЕРМАНИИ ВЫПУСТИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ВЫЯВИТЬ КОРОНАВИРУС

Германский институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости коронавирусом в стране, разработал и выпустил специальное приложение Corona - Datenspende, которое позволяет определить у себя возможные симптомы COVID-19. Как сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, пользователи должны загрузить приложение на свой фитнес-браслет или «умные» часы, внести все свои параметры – рост, вес, возраст, а также регулярно обновлять всю информацию о своем здоровье, особенно важно описать все симптомы недомогания, если они возникли. Если будет подозрение на коронавирус, приложение это увидит и посоветует сдать анализ.

Разработчики подчеркивают, что все данные остаются анонимными, поскольку пользователи не вносят в данные свой адрес, а только индекс проживания. В свою очередь сотрудники института Роберта Коха могут мониторить ситуацию с коронавирусом в стране. Уже в первые дни после выпуска приложения его скачали более полумиллиона человек.