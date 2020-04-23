2020-04-23T14:49:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 23 апреля 2020: выявлять болезнь по запаху обучат собак

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Великобритании на 23 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным сайта coronavirusstat.ru за последние сутки в Великобритании количество зараженных коронавирусом увеличилось на 4465 человек. Всего в Соединенном королевстве по состоянию на 23 апреля 2020 года насчитывается 134639 человек, Великобритания по-прежнему находится на 6 месте в мире по общему числу инфицированных COVID-19. Также за сутки скончались еще 773 пациента, общее количество умерших от опасной инфекции достигло 18151 человек, а выздоровевших – всего 691.

СОБАК ОБУЧАТ ВЫЯВЛЯТЬ КОРОНАВИРУС ПО ЗАПАХУ

В мире уже давно существует практика, когда специально обученные собаки по запаху определяют ту или иную болезнь. А в Лондонской школе гигиены и тропической медицины специалисты собираются обучить собак выявлять по запаху коронавирус. Разработку научной программы анонсировали в LSHTM в начале недели.

- У нас сейчас нет подтвержденных данных, имеет ли коронавирус специфический запах, но мы точно знаем, что человеческие тела начинают пахнуть по-другому под влиянием респираторных заболеваний. Если COVID-19 не является в этом плане исключением, то собаки могут помочь нам в диагностике этой инфекции, – рассказал глава департамента по контролю за болезнями, профессор Джеймс Логан.

Кроме запахов обученные собаки могут на расстоянии выявлять людей с повышенной температурой. В дальнейшем обученных собак планируют использовать в аэропортах и железнодорожных вокзалах для выявления больных коронавирусом, включая и бессимптомных носителей.

Ранее в Лондонской школе гигиены и тропической медицины собак по запаху научили безошибочно определять больных малярией. Эти разработки лягут в основу научной программы по выявлению COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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