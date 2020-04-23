2020-04-23T17:46:58+03:00
Звезды

Бабкина перед своей болезнью вспоминала инсульт Моисеева

Певица три недели находится в больнице с диагнозом "двусторонняя пневмония"
Ольга ЛИБГАРДТ
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70-летняя певица три недели находится в больнице с диагнозом "двусторонняя пневмония".70-летняя певица три недели находится в больнице с диагнозом "двусторонняя пневмония".Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Вся страна следит с замиранием сердца за новостями о состоянии здоровья Надежды Бабкиной. 70-летняя певица три недели находится в больнице с диагнозом "двусторонняя пневмония". Артистку даже на несколько дней вводили в кому и подключали к аппарату ИВЛ. Сейчас звезда хоть и медленно, но идет на поправку. Меж тем, за несколько дней до госпитализации знаменитость дала очень откровенное интервью.

Надежда Бабкина славится своим боевым характером. Она не привыкла унывать. Этому ее научил отец. "Я с юга России, из казачьей семьи. Мне папа всегда говорил: «Если ты, Надька, в чем-то сомневаешься, не трогай это дело. На полпути нельзя останавливаться. А вот если уверена в чем-то, пока не достигнешь результата, не бросай. Даже если будут препятствия, все равно иди до конца». Поэтому, если за что-то берусь, довожу до конца", - говорит звезда.

Много лет она руководила сначала ансамблем, а теперь и театром "Русская песня". В ее подчинении работают около 400 человек. Бабкина не скрывает - она окружила себя честными и преданными людьми. "Я стараюсь таких людей находить для работы, которые соединяют в себе и творческий потенциал, и административный, могут работать с документами, четко выстраивать план действий", - признается знаменитость.

В ее театре концертным директором работает Сергей Горох. "У него две записи в трудовой книжке. Первая - ансамбль «Русская песня», 1989 год. Вторая - театр «Русская песня», 2016 год", - рассказывает Надежда Георгиевна.

Борис Моисеев перенес два инсульта. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Борис Моисеев перенес два инсульта.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

По ее словам, Сергей 26 лет работал арт-директором Бориса Моисеева. "Он говорит мне: «Я до конца жизни не брошу Моисеева». Правильный человеческий подход. Надо Борьке помогать и делать это не для пиара, не из корыстных целей, а по зову сердца. Даже лишний раз позвонить, поговорить. Человеку непросто. Никто из нас от этого не застрахован", - цитирует звезду "АиФ".

Напомним, Борис Моисеев перенес два инсульта. Первый случился в 2010 году. Состояние артиста было тяжелым. У него произошла остановка сердца, затем его ввели в состояние медикаментозной комы и он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец тогда смог восстановиться и даже вернулся на сцену. И хотя врачи рекомендовали артисту изменить образ жизни и оставить сцену, Моисеев решил по-своему. Снова начал давать концерты, курить и употреблять алкоголь. В итоге организм не выдержал, и в 2015 году у него случился повторный инсульт. Сейчас он практически не выходит из дома, а каждое утро начинает с молитвы. По словам певца, это помогает ему освободиться от тяжелых мыслей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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