Можно ли строить и ремонтировать дачу в период самоизоляции

По некоторым оценкам на подмосковных дачах самоизолировались уже около миллиона человек. Из-за эпидемии коронавируса дачный сезон начался на месяц с лишним раньше, чем обычно. В загородном доме пережидать карантин и приятней (все-таки есть возможность гулять по собственному участку), и безопасней (плотность населения не такая большая, как в многоэтажных кварталах, потенциальных контактов меньше).

По весне многие разворачивают на своих дачных участках масштабные работы. Строят или ремонтируют. Но это в «мирное время», так сказать. А сейчас в столичном регионе введены серьезные ограничения и многие не до конца понимают - что сейчас можно делать, а за что может и штраф прилететь.

Разбираемся вместе с первым заместителем председателя Мособлдумы, председателем Союза дачников Подмосковья Никитой Чаплиным.

1. Какие строительные и ремонтные работы можно проводить до 30 апреля (пока режим самоизоляции продлен на этот срок, - Авт.) на своих дачах?

- Строить можно в том случае, если не нарушается режим самоизоляции, - говорит Никита Чаплин. - Понятно, если бригада начала постройку дома на отдельном участке в феврале месяце, то они могут продолжать работу в том же составе - только при условии, что ни с кем больше контактировать не будут. Ну и разумеется, важно, чтобы строители, особенно это касается иностранных граждан, находились на площадке легально.

2. Какие есть требования по завозу стройматериалов и найму работников?

- Хотя строительные магазины закрыты, стройматериалы купить можно. (В Московской области строймаркеты временно не работают, в Москве - только те, которые находятся не внутри ТЦ. См. «А в это время», - Авт.). Как и любые другие товары, не входящие в перечень предметов первой необходимости, они могут быть заказаны дистанционно, через интернет. При этом требования к доставке и разгрузке стройматериалов практически ничем не отличаются от доставки других товаров курьерами. Что касается найма работников, с этим сложнее. Режим самоизоляции относится ко всем гражданам. Поэтому если стройку ещё не начали, следует подождать окончания карантина. А до этого вполне можно согласовать проект, смету и завезти строительные материалы. Если же вы собираетесь сами делать ремонт, не выезжая за пределы своего участка, получая стройматериалы и прочее через доставку, здесь никаких запретов нет.

3. За что можно получить штраф или прочие административные наказания?

- Штраф налагается за нарушение режима самоизоляции - 4 тысячи рублей за первое нарушение, 5 тысяч за повторное. Во-первых, это касается всех, кто находится на карантине, а также больных с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Если они находятся в своем загородном доме, им, разумеется, ни с кем общаться нельзя. В том числе - принимать стройматериалы через доставку. Что касается всех остальных, без пропуска можно перемещаться только до ближайшего продуктового магазина или аптеки. Все остальное - только по цифровым пропускам. Если ваши работы на участке или в доме не противоречат этим ограничениям, то никаких проблем.

КОНКРЕТНО

11 745 СНТ зарегистрированы на территории Московской области.

- 1,85 млн земельных участков

- 4 млн дачников.

80% жителей дачных поселков - москвичи.

Где больше всего СНТ?

1. Истра - 721 поселок.

2. Сергиев Посад - 660.

3. Дмитров - 651.

4. Солнечногорск - 620.

5. Наро-Фоминск - 601.

6. Одинцово - 593.

7. Чехов - 474.

Данные Союза дачников Московской области.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Интернет-продажи выросли в 10 раз

Огромные строительные моллы в Москве были включены в список магазинов, которые торгуют непродовольственными товарами первой необходимости. А потому на время «карантина» закрывать их не стали. Хотя по факту на территории столицы работают только те, что в прямом смысле стоят особняком, а не внутри торговых центров. Но большинство предпочитают заказывать через интернет.

- Онлайн-продажи, если сравнивать с предыдущим месяцем, у нас выросли в 10 раз, - рассказала «КП» пресс-секретарь сети строительных магазинов «Леруа Мерлен» Лола Сатторова. - Прибыль от торговли в интернете - в 6 раз выросла. Наибольший спрос - на стройматериалы, краски и инструменты.

- Есть ли понимание, кто делает заказы? Куда их везут?

- Тут две основные категории. Те, кто в режиме самоизоляции решил доделать какие-нибудь давно запланированные дела по ремонту своей квартиры. Но многие самоизолировались на дачных участках, поэтому заказывают доставку за город.

Впрочем, несмотря на рост интернет-торговли, строймаркеты все равно несут колоссальные убытки, хотя весна для них - самый горячий в плане активности покупателей сезон.

- По итогам 2019 года интернет-покупки давали лишь 3% от общей прибыли компании, - продолжает Сатторова. - В целом мы прогнозируем за этот месяц общее падение прибыли на 50%. А если режим самоизоляции продлится еще пару месяцев, то и до 80%.

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