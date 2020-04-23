Владимир Шевченко, бывший шеф протокола первого Президента России: Бориса Николаевича поминаем дистанционно. На Новодевичье отправили цветы

Владимир Николаевич, сегодня - день памяти Бориса Николаевича.

- Да-да.

- Можете сказать, как он проходит, какие мероприятия?

- Ну, как он проходит? Какие мероприятия могут быть, Саша, что ты говоришь? Все на карантине, Наина Иосифовна (Наина Ельцина, вдова Бориса Николаевича. - А.Г.) – тем более, она вообще не выезжает.

Послали цветы от нее туда - на Новодевичье кладбище (там похоронен первый президент РФ. - А.Г.). Вот пройдет эпидемия, тогда соберемся на кладбище и еще раз вспомним.

Кладбища закрыты, ты прекрасно знаешь, никого не пускают туда – только если кого-то хоронить. Но, слава Богу, на Новодевичьем никого не хоронят в эти дни.

- Скажите, а вы общались сегодня с Наиной Иосифовной?

- Конечно, общался, и вчера, и сегодня.

- О чем говорили? Как она себя чувствует?

- 13 лет пролетело жизни без него.

- Что говорит?

- Саша, я не буду рассказывать тебе, о чем мы говорили. Это не тот день, чтобы рассказывать.

- А еще с кем-то удалось поговорить сегодня?

- А с кем я еще могу поговорить?

- С соратниками...

- Ну, звонили ребята накануне – будем встречаться, не будем? Конечно, не будем.

Из Екатеринбурга, видимо, Наине Иосифовне будут звонить в течение дня. Я эту тему не затрагивал с утра.

А так всем, кто работал с ним, пришлось объяснять, что кладбище закрыто, будет время, встретимся, как только откроют, продумаем вариант.

- Но Бориса Николаевича вспоминали сегодня в любом случае.

- Ну, конечно. А как же не вспоминать?

Президент России Борис Ельцин, 1997 год. Фото Александра Сенцова и Александра Чумичева/ТАСС

- Мы тоже вспомним о нем.

- Сейчас идет 90-й год, в следующем году ему было бы 90. Будем думать, как отметить, тогда, а сейчас – такая обстановка.

- Ну, держитесь. И не болейте.

- Нет-нет. И ты тоже береги себя.

- Всем привет.

Владимир Шевченко: «Бориса Николаевича поминаем дистанционно. На Новодевичье отправили цветы» 00:00 00:00

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