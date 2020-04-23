РЖД поддерживает #МыВместе

Руководство РЖД предложило всем сотрудникам холдинга принять участие во всероссийской акции #МыВместе и перечислить в ее пользу свой дневной заработок. Соответствующее обращение к работникам компании за подписями генерального директора РЖД Олега Белозерова и председателя Роспрофжела Николая Никифорова опубликовано в газете "Гудок".

"Сегодня, как никогда, мы все осознаем хрупкость и ценность человеческой жизни, - говорится в обращении. - Конечно, не каждый может стать волонтером, но у каждого есть возможность поддержать этих благородных людей, среди которых наши коллеги и друзья, родные и близкие. Пожертвовать на благое дело - это самое малое, что можно сделать, чтобы по зову сердца помочь тем, кому труднее всего".

Инициаторами акции #МыВместе, напомним, стали Всероссийское общественное движение "Волонтеры - медики", Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров. К акции уже присоединились 90 тысяч активистов - простые граждане и представители бизнес-сообщества, оказывающие помощь наиболее уязвимым в ситуации пандемии коронавируса группам населения. Прежде всего, речь идет о пенсионерах, инвалидах и находящихся не передовой борьбы с инфекцией медицинских работниках. Для их поддержки, а также для обеспечения деятельности региональных волонтерских штабов, уже собрано более 1 млрд рублей.

Одними из первых на призыв организовать общественное движение взаимопомощи в качестве гражданского ответа на пандемию откликнулись железнодорожники. То, что традиции солидарности и взаимной поддержки сильны в РЖД, подчеркивается и в обнародованном обращении к работникам холдинга. Также руководство компании напомнило, что недавно все члены правления и ряд представителей топ-менеджмента РЖД приняли решение внести вклад в общее дело борьбы с вирусной инфекцией, отказавшись от премий по итогам первого квартала 2020 года. "Мы обязательно победим коронавирусную угрозу, если сплотимся, проявим милосердие, благородство души и решимость бороться за жизнь и здоровье каждого человека", - говорится в обращении Олега Белозерова и Николая Никифорова.

В сложной эпидемиологической ситуации активная гражданская позиция работников РЖД и всего холдинга проявляется в ежедневной работе по обеспечению повышенного объема перевозок социально значимых товаров. Так, отдельная забота РЖД сегодня - своевременная доставка средств индивидуальной защиты, таких как маски и костюмы для медицинских работников, в российские регионы. Уже в ближайшие дни компания транспортирует из Шанхая в Екатеринбург и Подмосковье 20 млн трехслойных медицинских масок и другие дефицитные на сегодняшний день медицинские изделия. И это только первая партия подобной продукции, поставки которой РЖД организует сегодня из Китая совместно с Минпромторгом РФ.

В целом по сети РЖД с начала апреля погрузка социально значимых товаров, в частности продуктов питания из основной потребительской корзины, а также средств гигиены, лекарств и изделий медицинского назначения, выросла почти на 60%. На отдельных, особенно загруженных транспортировкой продовольствия и промышленных товаров первой необходимости участках железнодорожной сети, организовано движение скоростных контейнерных составов и специальных ночных экспрессов. С начала апреля 2020 года для отправителей грузов первой необходимости перевозчик ввел существенные тарифные скидки.