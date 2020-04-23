Более двух тысяч человек прислали заявки на участие в Открытом Всероссийском онлайн-фестивале «Спасибо за Победу!»

9 апреля 2020 года, в свой первый день рождения, телеканал «ПОБЕДА» дал старт Открытому Всероссийскому онлайн-фестивалю «Спасибо за Победу!». Главным событием фестиваля является творческий конкурс, в котором предусмотрено несколько категорий: чтение стихов и прозы о Великой Отечественной войне собственного сочинения и других авторов, а также исполнение авторской песни или каверов известных песен. Каждый день с момента запуска фестиваля на сайт pobeda.tv приходят сотни заявок участников со всего мира (сейчас их уже более двух тысяч!) — заходите и голосуйте за конкурсанта, чьё выступление понравилось вам больше.

Прислать заявку на участие, приложив запись исполнения, можно до 1 мая, а победители будут объявлены 8 мая. Концерт финалистов выйдет в эфир на телеканале «ПОБЕДА» в преддверии Дня Победы и будет доступен онлайн на сайте pobeda.tv. Там же можно найти и более подробные условия конкурса. Помимо участия в концерте, победителей ждут почётные призы, среди которых путешествие в города-герои Волгоград и Москву по местам воинской славы Великой Отечественной войны.

Открытый Всероссийский онлайн-фестиваль «Спасибо за Победу!» призван объединить жителей нашей страны вокруг празднования важнейшей даты, вдохновить их на преодоление трудностей и привлечь внимание максимально широкой аудитории всех поколений.