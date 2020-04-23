«Большой брат» приехал: Дорожные камеры по всей России объединят в единую сеть

Москвичи уже начинают привыкать к цифровым пропускам, которые им теперь нужны даже для банальной поездки на работу, на дачу, для похода к врачу. Причем проверяют эти пропуска у граждан не только патрули полиции и Росгвардии. Теперь это делают (по номеру машины) и дорожные камеры. В ближайшие дни эта система слежения начнет работать еще в 21 регионе. А дальше...

А вот дальше — информацию со всех дорожных камер страны решено объединить в едином центре. Для чего?

Это способ обезопасить людей от коронавируса?

Или начало «большой слежки»?

ВСЕ ДАННЫЕ УШЛИ НА БАЗУ

Эксперты успокаивают - вся эта цифровая централизация была бы введена рано или поздно. Но сейчас, с появлением реальной угрозы — коронавируса, просто резко ускорилась. То, что маячило перед россиянами во временных пределах 5-10 лет, внезапно наступило прямо сейчас.

И у государства действительно появится серьезный инструмент узнать о своем населении немного больше, наконец, став для граждан полноценным "старшим братом".

На самом деле МВД России начало объединять региональные электронные базы водителей года три назад. Когда это удалось сделать, резко снизилось число угонов машин. Незаметно перегнать краденное авто, например, из Москвы на Северный Кавказ стало сложнее. Сейчас если машину и угоняют, то чаще всего разбирают на запчасти в соседнем гараже. Чтоб не засветиться на утыканных вдоль дорог видеокамерах.

Но теперь пошли дальше. Скоро потоковое видео с 16 тысяч дорожных камер страны (и их число постоянно растет), вместо того, чтобы оседать в регионах, будет поступать в Федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).

Персонализированный доступ по цифровой подписи в архив Центра получат полиция и спецслужбы. Понятно, что система будет использоваться не только для контроля за правилами дорожного движения, но и для раскрытия преступлений, и слежки за подозреваемыми. И также вероятно, что базы персональных данных однажды могут попасть в открытый доступ. Но, положа руку на сердце, кто-то станет утверждать, что такие «сливы» периодически не случаются и сейчас?

Уже сегодня любого гражданина (или иностранца) можно найти в Москве за считанные секунды по фотографии или номеру машины. А теперь это можно будет сделать по всей стране.

Законопослушным гражданам вряд ли стоит чего-то опасаться.Фото: Иван МАКЕЕВ

ОДИН БОЛЬШОЙ ГЛАЗ

Законопослушным гражданам вряд ли стоит чего-то опасаться. У сотрудников полиции ваши персональные данные были и раньше. Сейчас, после оформления цифровых пропусков для передвижения в условиях пандемии, к ним добавилась электронная почта и номер мобильного телефона. Официально - для оперативной связи и оповещений в условиях чрезвычайных ситуаций.

- 100 лет назад били в колокола, потом на улицах появились репродукторы, а после войны население стали оповещали с помощью радиоточек. Лет пять назад МЧС в Москве стало предупреждать о природных аномалиях через СМС, и этот эффективный опыт постепенно начали перенимать в регионах, - пояснили "КП" в правоохранительных органах. - А теперь, благодаря привязке к цифровым кодам, которые сейчас массово получают граждане, появится возможность отслеживать перемещение населения. Сначала по Москве, а затем — по всей стране. Сейчас это позволяет остановить распространение вируса. А в дальнейшем можно будет, например, закрывать доступ в районы страны, где происходит бедствие. Пускать туда только медиков или служащих, отсеивая остальных граждан. И заранее оповещая их: «Туда нельзя, там опасно».

КАК БУДЕТ РАСТИ "ОКО"

Жители Москвы и регионов уже заметили специалистов, которые устанавливают на опорах дорожного освещения дополнительное оборудование. На него собираются потратить порядка 100 миллионов рублей. И то, что потратят эти средства эффективно, сомневаться не приходится — их использование уже отслеживает прокуратура (это, чтобы потом не выяснилось, что камеры не были подключены).

Пока единая платформа цифровых пропусков работает в Москве и Московской области. Но уже на этой неделе к ней присоединятся: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Орловская и Белгородская области. А следом еще 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

И вполне естественно ожидать, что постепенно эта система дойдет до абсолютного большинства регионов. Не охваченными останутся разве что безлюдные районы тундры и тайги.