Сохраним леса России!

Акция является частью масштабной программы бренда «Чистая Линия» – «Живые леса России». Она реализуется в партнёрстве с Ресурсным центром лесного волонтёрства. Проект включает в себя не только посадку, но и уход за молодыми деревьями, а также множество мер по спасению уже существующих лесов.

«Содействие ответственному использованию ресурсов – одна из четырёх целей стратегии устойчивого развития Х5 Retail Group и торговой сети «Пятёрочка» в частности, - считает Татьяна Степанова, директор департамента операционного и бренд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка». - Будучи лидером на рынке продуктовой розницы, мы осознаём масштаб своего влияния на окружающую среду, поэтому и всячески стремимся снижать эту нагрузку. Благодаря нашей совместной акции с компанией Unilever мы сможем внести вклад в сохранение и восполнение лесных ресурсов. Надеемся, что наши покупатели с удовольствием поддержат этот проект».

Принять участие в акции может любой житель нашей страны или гость России. Достаточно с 23 апреля по 15 июля 2020 года купить в магазине «Пятёрочка» или в приложении «Доставка. Пятёрочка» любое косметическое средство «Чистая линия» и зарегистрировать свой чек на сайте акции. За каждый такой чек будет посажено одно дерево в Кемеровской области, для которой проблема обезлесения стоит особенно остро. Там регулярно бушуют лесные пожары. Больше покупок – больше деревьев! Для подтверждения доброго дела, каждый зарегистрировавшийся покупатель получит сертификат с указанием координат места посадки. Кроме того, по ссылке www.chistaya-linia.ru/5ka_trees в режиме онлайн можно будет точно отследить, когда будет посажено именно твое дерево.

Все подробности акции можно найти на сайте www.5ka.ru.