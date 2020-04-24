Как заботиться о красоте и здоровье во время самоизоляции?

И говоря про прокачку, мы имеем в виду не только всякие полезные штуки для нашего мозга, но и, конечно, заботу о своём теле и здоровье. Ведь дни дома – это не повод забыть про свой внешний вид, не правда ли?

Итак, в нашем гайде мы собрали для вас интернет-магазины, которые помогут Вам оставаться в форме абсолютно в любое время!

Открывает наш список интернет-магазин iHerb, в котором представлен большой ассортимент полезных товаров для здоровья и красоты. Так, магазин предлагает своим клиентам огромный выбор натуральной косметики для лица и тела, полезных витаминов и пищевых добавок для самых разных целей и даже свежие продукты питания и модные суперфуды по отличным ценам. Компания постоянно радует покупателей интересными скидками и спецпредложениями на самые популярные товары. Например, в магазине проходит еженедельная акция “Бренды недели”, благодаря которой можно приобрести продукцию определённых брендов со скидками до 15%. Кроме того, с сайта предусмотрена бесплатная курьерская доставка при заказе от $60. Найти больше предложений от интернет-магазина и промокоды iHerb на скидку можно на нашей странице.

Большой выбор товаров для красоты на любой вкус предоставляет интернет-магазин Lookfantastic. На сайте британской компании представлена продукция не только популярных мировых косметических магнатов, но и товары от молодых брендов-находок локального происхождения. Отличительной чертой магазина является то, что клиенты могут оформить ежемесячную подписку на получение Lookfantastic Beauty Box – эксклюзивной коробочки с подборкой различной бьюти-продукции по специальным ценам. Кроме того, компания делает и коллаборационные бьюти-боксы с известными брендами – так, например, совместная лимитированная коробочка Lookfantastik и бренда REN с подборкой продукции для ухода даже за самой чувствительной кожей доступна в продаже с 28 апреля! Приобрести товары из интернет-магазина со скидкой Вам помогут специальные промокоды Lookfantastic.

Одной из самых популярных бьюти-компаний на российском рынке по праву считается и интернет-магазин Летуаль. В каталоге компании, который насчитывает более десяти тысяч наименований, можно легко найти товары от самых известных мировых производителей по отличным ценам. Кроме того, в магазине представлена как продукция собственной торговой марки – декоративная и уходовая косметика и бьюти-аксессуары, так и эксклюзивные бренды – например, в разделе селективной парфюмерии Scent Bibliotheque. До конца апреля по случаю всеобщей самоизоляции в интернет-магазине действуют особые скидки в размере до 50% на подборку самых популярных и любимых клиентами товаров. Чтобы сэкономить на покупках, посетите нашу страницу, там Вы найдёте информацию не только обо всех актуальных акциях, но и скидочные промокоды Летуаль.

Не менее популярный интернет-магазин Иль Де Ботэ также предоставляет своим клиентам большой выбор товаров на любой вкус практически от всех существующих на бьюти-рынке косметических и парфюмерных компаний. Выгодные цены на продукцию и постоянные спецпредложения делают магазин таким привлекательным для клиентов. Одной из самых известных акций компании является ежемесячная акция с эксклюзивными подарками от любимых брендов. Например, в этом месяце Вы можете получить в подарок от магазина косметички с наполнением от Erborian, Clarins или Sisley, наборы миниатюр от Lancome и Cellcosmet&Cellmen, фирменную сумку для шоппинга от L’Occitane и многое-многое другое! Подборка самых актуальных предложений от компании, а также фирменные промокоды Иль Де Ботэ на скидку Вы всегда можете найти на нашей странице.

Ну и какое же здоровье и потрясающий внешний вид без регулярных занятий спортом? Сейчас, когда спортивные залы закрыты и сезон тренировок на улице тоже пришлось отложить – самым оптимальным решением являются тренировки дома. Достаточный уровень самодисциплины и мотивации, а также подборка спортивных аксессуаров и тренажёров из интернет-магазина Спортмастер однозначно помогут Вам победить лень и привести себя в форму за время самоизоляции! Для того, чтобы накачать мышцы – отлично подходят аксессуары для силовых тренировок, а тем, кто хочет сбросить вес – по душе придутся кардиотренажёры. Большой ассортимент и выгодные предложения на товары помогут Вам определиться с выбором спортивного оборудования и заняться именно тем видом физической активности, который будет приносить удовольствие! Посетите нашу страницу, чтобы ознакомиться с лучшими акциями, там же находятся и промокоды Спортмастер.

Помните, что онлайн-шоппинг – это лучшее решение во время самоизоляции! Обратите внимание, что сейчас многие магазины предоставляют услугу бесплатной и бесконтактной доставки заказов. Ещё больше выгодных предложений от магазинов Вы всегда можете найти на нашем сайте Промокоды КП ру.

Реклама