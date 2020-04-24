2020-04-23T18:35:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 24 апреля 2020 достигло 62 773

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 24 апреля 2020 года, последние обновления
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Обновлены данные по числу случаев коронавируса в России.Обновлены данные по числу случаев коронавируса в России.Фото: REUTERS
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Официальное число заболевших коронавирусом в России на 24 апреля 2020 года достигло отметки в 62 773 человек. За последний день было выявлено 4 774 новых случая. Это меньше на 500, чем днем ранее. Официальные данные были предоставлены региональными оперативными штабами по контролю за распространением COVID-19 и кроме того, размещены на сайте стопкоронавирус.рф.

Что же касается более подробного расклада по числу заболевших в регионах, то тут на первом месте - Москва (33 940), Московская область (7278) и Санкт-Петербург (2458). За ними далеко позади сразу несколько регионов. Это - Нижегородская область (1002), Мурманская область (603), Ленинградская область (576), республика Коми (542), Краснодарский край (539) и Ростовская область (469 случаев).

С того момента, как началась эпидемия коронавируса, то он него успешно вылечился 4 891 человек. При этом, за последние сутки здоровыми стали и были выписаны из больниц 471 пациентов. А вот число умерших на сегодняшний день составляет 555 человек. По всей стране проведено более 2,4 миллиона тестов на COVID-19, из них 149,3 тысячи за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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