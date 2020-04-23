2020-04-23T18:44:37+03:00
Экономика

Пивовары попросили помочь им в кризис

В производстве пенного напитка заняты сотни тысяч человек, и многие могут пострадать
Нина ЦВЕТКОВА
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Фото: Евгения ГУСЕВА
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Крупнейшие компании в сфере пивоварения обратились к правительству с просьбой о поддержке в эти нелегкие для страны времена.

В своем письме главе кабмина Михаилу Мишустину пивовары из Ассоциации производителей пива (АПП) предлагают снизить ставку акциза на пиво и пивные напитки крепостью до 8,6% с 1 июля 2020 года с 22 рублей до 21 рубля за литр. И заморозить эту ставку до следующего года. Кроме того они призвали ввести временный мораторий на срок до двух лет на увеличение ставки налогов. Также на период стабилизации ситуации просят ввести налоговые каникулы с временной отсрочкой выплат по налогу на прибыль, НДС, страховых взносов и снизить НДС до 18%. Кроме того, отложить маркировку товаров и установить нулевые таможенные пошлины на импортное сырье.

- В пивоварении и смежных отраслях задействованы сотни тысяч человек, - говорит Андрей Губка, председатель Совета АПП. - Ассоциация надеется на поддержку со стороны государства, так как осознает социальную значимость индустрии и считает необходимым выполнять взятые на себя социальные обязательства. Иначе отрасль лишится финансовой стабильности, что станет причиной ухудшения социально-экономической ситуации в городах присутствия пивоваренных компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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