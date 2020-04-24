Коронавирус в России, последние новости на 24 апреля 2020: стало известно, как эпидемия поменяла планы россиян на лето

Согласно официальным данным, в России на 23 апреля 2020 года - 62 773 заболевших коронавирусом. Таковы данные оперативных штабов по борьбе с распространением болезни.

В Москве три последних дня снижается число новых случаев коронавируса. Это уже можно назвать позитивным сигналом. В тоже время вирусолог Александр Лукашев сказал, когда можно будет делать вывод о выходе на пик заболеваемости коронавирусом в нашей стране.

В Люберцах выяснилось, что 60 медиков из местной больницы заразились коронавирусом. Началась официальная большая проверка всех обстоятельств этого ЧП.

В Роспотребнадзоре уже озвучили планы по тому, как будут открываться заведения общепита в стране после снятия карантина по коронавирусу. Будут идти пошагово.

В Китае отмечаются сотни новых случаев коронавируса в Харбине. Некоторые обратили внимание, что речь идет о людях, которые прибыли из РФ. В тоже время стало известно об истории из Индии. Семья не хочет уезжать из страны, дабы не бросать своего любимого кота.

В нашей стране на фоне коронавируса ФАС обнаружила такое явление, как завышение цен на лимоны. Началась проверка после того, как выяснилась пятикратная наценка на цитрусовые.

Коронавирус меняет планы россиян на майские праздники и лето. ВЦИОМ выяснил, что жители нашей страны планируют оставаться дома.