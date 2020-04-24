2020-04-23T18:48:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 24 апреля 2020: стало известно, как эпидемия поменяла планы россиян на лето

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 24 апреля 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"КП" сообщает о последних новостях про коронавирус в РФ."КП" сообщает о последних новостях про коронавирус в РФ.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Согласно официальным данным, в России на 23 апреля 2020 года - 62 773 заболевших коронавирусом. Таковы данные оперативных штабов по борьбе с распространением болезни.

В Москве три последних дня снижается число новых случаев коронавируса. Это уже можно назвать позитивным сигналом. В тоже время вирусолог Александр Лукашев сказал, когда можно будет делать вывод о выходе на пик заболеваемости коронавирусом в нашей стране.

В Люберцах выяснилось, что 60 медиков из местной больницы заразились коронавирусом. Началась официальная большая проверка всех обстоятельств этого ЧП.

В Роспотребнадзоре уже озвучили планы по тому, как будут открываться заведения общепита в стране после снятия карантина по коронавирусу. Будут идти пошагово.

В Китае отмечаются сотни новых случаев коронавируса в Харбине. Некоторые обратили внимание, что речь идет о людях, которые прибыли из РФ. В тоже время стало известно об истории из Индии. Семья не хочет уезжать из страны, дабы не бросать своего любимого кота.

В нашей стране на фоне коронавируса ФАС обнаружила такое явление, как завышение цен на лимоны. Началась проверка после того, как выяснилась пятикратная наценка на цитрусовые.

Коронавирус меняет планы россиян на майские праздники и лето. ВЦИОМ выяснил, что жители нашей страны планируют оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы не знаем, кто из нас заражен»: почти 800 человек оказались заперты на карантине в институте травматологии имени Вредена
Врачи и пациенты даже примерно не представляют, когда им разрешат вернуться домой - 14 дней, прошедших с момента первого заражения, уже истекли, а новых инфицированных продолжают находить [фото, видео]
Новости 24
Проблем с доступом к интернет-ресурсам Европы из-за самоизоляции не возникло
У бывшей соперницы Дональда Трампа от коронавируса умер брат
Многодетная мать заразила коронавирусом 18 своих детей
В США упал небольшой одномоторный самолет
В Чехии решили отменить запрет на передвижение граждан по стране
Саакашвили рассказал, чем займется на посту вице-премьера Украины
Еврокомиссия 6 мая представит план восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса
С начала пандемии коронавируса хакеры стали атаковать сайты ВОЗ в пять раз чаще
Глава ЕК: Многие страны ЕС еще не прошли пик распространения коронавируса
Эксперт предупредил о скачке числа заразившихся коронавирусом накануне майских праздников
Москвичей начнут штрафовать за нарушение дистанции в общественном транспорте
Препарат для лечения болезни, вызываемой коронавирусом, провалил клинические испытания
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых
В Москве тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ
В России пока не планируют увеличивать тарифы ЖКХ
ВОЗ: Ситуация по коронавирусу в Москве в последние три дня вызывает оптимизм
Саакашвили заявил, что будет помогать на Украине малому бизнесу
Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии
ВОЗ: число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,5 млн
Мишустин уволил замглаву Минпромторга Овсянникова после инцидента в аэропорту Ижевска
Ученые из Неаполя сообщили, что нашли средство против коронавируса
Собянин ответил на вопрос, стоит ли ужесточать ограничения по коронавирусу в Москве
Опрос: 85% московских бездомных приехали из других регионов
После пандемии коронавируса москвичи ощутят сплоченность, заявил Сергей Собянин
Сергей Собянин рассказал про поиск московскими врачами методов лечения коронавируса
МИД: Москва вернула Киеву две «злобные» ноты по поводу Крыма
Сергей Собянин рассказал, хватает ли в больницах Москвы мест для больных коронавирусом
В Москве 2/3 погибших от коронавируса занимались самолечением