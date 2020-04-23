Марафон «Худеем на карантине»: первые трудности наших участниц

Напомним, три добровольца – агент по недвижимости Алла 49 лет, радиоведущая Екатерина 44 лет и журналист Оксана 43 лет, отобранные «Комсомольской правдой» из множества претендентов на участие, устремились к заветной цели – потерять набранные до карантина и во время него килограммы. Кроме того, наши участницы намереваются закрепить правильные привычки и кардинально перестроить свой образ жизни. Ведь только при таком раскладе лето закончится, а стройная фигура останется!

И вот, позади несколько дней марафона «Худеем на карантине». Что удается нашим участницам? Каждая из них с азартом ринулась в жесткий бой с лишними килограммами. Но уже на первых шагах наши добровольцы столкнулись с трудностями.

Участницы эксперимента: радиоведущая Екатерина (44 года), брокер Алла (49 лет) и журналист Оксана (43 года).

Стартовал марафон в Пасху. И одной из участниц, Алле, в этот праздничный день дети прислали в подарок шикарный кулич. Как тут удержаться? Как не откусить кусочек от угощения? Выдержит ли Алла, вспомнит ли все рекомендации, которые ей давал врач-диетолог или соблазн возьмет верх?

Катя ужесточила свой режим дня и скрупулезно вела дневник питания, подсчитывая белки, жиры и углеводы. Это ей легко удавалось, сказывался немалый опыт предыдущих похудений. Гораздо сложнее Кате оказалось качать пресс. Психолог Инга Корягина объяснила, почему так происходит. Оказывается, с этой проблемой довольно просто справиться.

Психолог, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Плеханова Инга Корягина.

Оксана с тяжелым сердцем собрала по квартире свои сладкие заначки и решительно принялась заниматься спортом. Однако, один день пришлось пропустить. Психолог уверена, что Оксана просто дала слабину…

Сумеют ли наши участницы собрать волю в кулак, настроиться на победу и смириться с необходимыми нагрузками? Хватит ли у них настойчивости сопротивляться лени? Или же Катя, Алла и Оксана продолжат подпольно подъедать вкусняшки и лежать с книжкой на диване, лишь мечтая обрести стройный силуэт?

Не пропустите! Все ответы в нашей следующей серии. Кстати, у каждой из участниц появились свои небольшие лайфхаки, которыми они с удовольствием поделятся со всеми, кто решил стройнеть вместе с ними по ту сторону экрана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/775078" frameborder="0"></iframe> Худеем на карантине: реалити-шоу. Часть 2.Участницы бодро стартовали, но к третьему дню марафона столкнулись с первыми проблемами. Разобраться с трудностями им помогает психолог – Инга Корягина

Все серии проекта смотрите здесь