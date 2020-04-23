TikTok и “Культура.РФ” приглашают пользователей присоединиться к «Библионочи»

TikTok продолжает помогать своим пользователям открывать окружающий мир прямо из дома. Главный российский проект о культуре, портал “Культура.РФ”, запустил на платформе официальный аккаунт @culturno. Пользователям уже доступны короткие видеоролики об искусстве, музыке, архитектуре и театре, созданные в креативном и динамичном формате TikTok. Интересные факты о киноадаптациях романа Владимира Набокова "Лолита”, необычных хобби писателей или уникальных творениях российских архитекторов, – все это пользователи теперь могут узнать в TikTok. Видео уже набрали более 45 тысяч лайков.

Также TikTok поддержит мероприятия, организуемые проектом “Культура.РФ”. Первым из них стала «Библионочь» - ежегодная акция, посвященная чтению, которая в этом году пройдет с 25 апреля по 9 мая в онлайн-формате. TikTok предлагает всем желающим принять участие в челлендже #ЯЧитаю, зачитав отрывок из любимого произведения в формате короткого видео. Челлендж уже поддержали знаменитости - Полина Гагарина, Валерия и Niletto.

Другой челлендж, запущенный в рамках Библионочи, посвящен великим русским классикам литературы, чьи книги можно найти на полках в каждой семье. Платформа разработала специальный стикер #ЧитаюКлассика, который подскажет пользователю знаменитого писателя или поэта, чьи книги стоит перечитать, из числа таких писателей и поэтов, как Федор Достоевский, Михаил Булгаков, Иван Тургенев, Сергей Есенин и других.

Помимо этого, пользователи могут также сразу же записать видео с чтением любого произведения выбранного стикером писателя. Количество просмотров роликов с хэштегом #ЧитаюКлассика уже достигло более 7 миллионов просмотров.

Александр Минаев, директор по продвижению портала "Культура.РФ":

"Культура.РФ" в TikTok - это новый формат подачи культурного контента. В нашем аккаунте @culturno мы постарались собрать интересные факты о русской культуре, а самое главное - подать их так, чтобы было интересно и молодой, и взрослой аудитории. С "Библионочи" мы начинаем череду крупных всероссийских акций, которые можно проводить не менее интересно и в онлайн-формате".

Надежда Лапина, операционный менеджер TikTok:

"Мы уверены, что короткие видеоролики - это перспективный и удобный формат, который позволяет открывать мир вокруг себя в любое время и из любого места, даже из дома. Наше партнерство с Культура.РФ призвано мотивировать пользователей узнавать больше о культуре России в креативном формате TikTok. Поддерживая Библионочь, мы также хотим напомнить нашей аудитории, как здорово провести время оффлайн вместе с хорошей книгой".

Это не первая инициатива TikTok, открывающая пользователям “окно в культуру”. На прошлой неделе платформа объявила о том, что Комитет по туризму Москвы запустил официальный аккаунт @discovermoscow.tiktok, в котором можно узнать больше о достопримечательностях города, музеях и театрах, а также посмотреть трансляции из самых интересных мест столицы.