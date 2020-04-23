Волонтеры СУЭК пришли на помощь пожилым и малоимущим

С 24 апреля бесплатные продукты пожилым малоимущим гражданам начнут доставлять сотрудники СУЭК в Кузбассе и Красноярском крае. Кузбасский отряд добровольцев сформирован в Ленинск-Кузнецком и Кисилевске. Все волонтеры прошли онлайн-обучение в Университете социальных наук. Адреса доставки они получат в городских штабах.

Продуктовые наборы получат не только пенсионеры, но и те, кто сейчас подвергается наибольшему риску – инвалиды, многодетные семьи и потерявшие работу граждане. Продуктовые наборы с витаминами и фруктами приготовлены также для детских домов и домов ветеранов.

- Уверен, что совместной слаженной ответственной работой – власти, бизнеса, общества, активных граждан, мы сможем благополучно преодолеть непростую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса. СУЭК и сегодня продолжает делать все возможное для поддержания социальной стабильности: от обеспечения потребностей медицинских учреждений регионов до поддержки инициатив активных и неравнодушных людей, - рассказал заместитель генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев.

Детям и подросткам добровольцы предложат серию онлайн занятий по изобразительному искусству, фитнесу, с самыми маленькими будут читать сказки и изготавливать разные поделки. Наставниками станут активисты советов молодежи предприятий СУЭК, члены трудовых отрядов, воспитанники школ искусств, спортивных школ.

Все акции будут реализованы с соблюдением необходимых мер безопасности. Всех волонтеров СУЭК обеспечивает транспортом и средствами индивидуальной защиты – респираторными масками и дезинфектантами.

Для справки: СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.