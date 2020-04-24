Финал шоу «Голос. Дети-7»: Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не фальшивило

Последние два года проекту «Голос. Дети» не очень везет с кульминацией. Шестой сезон шоу венчал беспрецедентный скандал: дочь Алсу Микелла Абрамова выиграла при помощи накруток голосов, осуществленных неопознанными ботами. Результаты пришлось аннулировать, систему киберзащиты усилить, систему голосования перепаять. Ну а в седьмой сезон значительные коррективы внес коронавирус. Из-за эпидемии проект остался без публики в зале. Зато с апокалиптическими декорациями: объявления о социальной дистанции, метки на полу, мужчины в костюмах химзащиты и респираторах опрыскивают кресла наставников, специальные тетушки берут мазок из звездных и сверкающих белоснежными зубами ртов наставников и ведущих - Басты, Полины Гагариной, Валерия Меладзе, Дмитрия Нагиева и Агаты Муцениеце. Более того, экспресс-тесты на коронавирус сдают абсолютно все (!) участники съемочного процесса. И музыканты, и бэк-вокалисты, и дирижер оркестра Сергей Жилин, и осветители, и режиссер... Бациллы не пройдут!

Пока взрослые бьются с заразой, дети сражаются с собой. Для девяти финалистов детского «Голоса», возможно, это самый важный момент жизни. Они репетировали на удаленке, но волновались не понарошку и знакомы с музыкой не понаслышке.

Список претендентов на победу таков: Кристина Силлер, Софья Туманова, Кирилл Александров (все - команда Меладзе), Иван Кургалин, Софья Лорьет, Олеся Казаченко (команда Басты), Миржан Жидебай, Артем Фокин, Артем Морозов (команда Гагариной). Некоторые из них еще с прошлого года ждали своей очереди выступить. Некоторые вернулись в финал после вылета из конкурса (их выбрали в ходе дополнительного этапа). Некоторые и вовсе из других стран прилетели. Один из фаворитов - Миржан Жидебай. Парень из Актобе (Казахстан) остался в Москве после победы на этапе «Песня на вылет», потому что границы уже были закрыты и улететь на родину означало не вернуться в «Голос» вообще. Ему, как и другим иногородним, помогли с жильем. Так что дополнительная мотивация для победы этим детям не нужна - они и так слишком долго и трудно шли к мечте.

Полина Гагарина тоже помнит о правилах безопасности. Фото: Первый канал.

Интригу усиливает фактор землячества. Как мы помним, в прошлом году второе место в шоу занял Ержан Максим из казахского города Уральск. Мальчик преодолевал тяжелейшую многочасовую дорогу на перекладных, делал уроки в поездах, только чтобы выиграть детский «Голос». Но на его пути в финале встала Микелла Абрамова и помогшие ей боты. В этом году Миржан Жидебай приложит все силы, чтобы взять реванш за соотечественника. «Миржан за Ержана!» - этот лозунг мог бы стать слоганом седьмого сезона. Но он пройдет под девизом «Мойте руки и соблюдайте дистанцию!».

КСТАТИ

Финальным выпуском седьмой сезон проекта не ограничится. На этой неделе выйдет и специальный концерт шоу «Голос. Дети» (Первый, воскресенье, 16.40).

В записанном в докарантинные времена выпуске проекта звезды - Валерий Сюткин, Лев Лещенко, Кети Топурия, Пелагея, Полина Гагарина - споют с победителями и яркими участниками «Голоса» (Сергей Волчков, Алиса Кожикина, Дина Гарипова, Елизавета Качурак, Рагда Ханиева) предыдущих созывов.