Анекдоты: Муж - это уникальный человек! Для него все ваши платья одинаковые, а все отвертки - разные
Воистину странные времена настали.
Баррель российской гречки дороже барреля российской нефти.
* * *
- Ты слышал, что Лукашенко разрешил белорусам перед сном принимать по 50 грамм?
- Слышал. Вчера 6 раз спать ложился.
* * *
Девушки делятся на две категории:
- те, которые любят мужчин, способных затащить холодильник на пятый этаж без лифта;
- те, которые любят мужчин, способных оплатить труд мужчин из первой категории.
* * *
Люди, которые делают утреннюю зарядку, умирают в сто раз реже остальных.
Потому что их в сто раз меньше, чем остальных.
* * *
В ресторане сидит пара. Поужинали. Девушка подзывает официанта и начинает доставать деньги, чтобы расплатиться. Парень говорит ей:
- Любимая, не стоит, я сам с ним расплачусь, давай сюда деньги.
* * *
Доллар уже преодолел важную психологическую отметку.
Всем уже пофиг, сколько он стоит.
* * *
В ИKEA:
- Здравствуйте. Это отдел возврата?
- Здравствуйте. Да, что вы хотели вернуть?
- Я хочу вернуть вот это.
- А что это?
- А я не знаю. Пока собирал, чем только это не было: и диван, и тумба, в какой-то момент даже Первый канал ловило…
* * *
Во время карантина можно выйти только в продуктовый магазин и в аптеку.
Выходит, для большинства пенсионеров ничего не изменилось...
* * *
- А вы не боитесь умереть от коронавируса?
- У меня кредиты в трех банках. Меня откачают!
ИСТОЧНИК KP.RU