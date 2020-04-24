Анекдоты: Муж - это уникальный человек! Для него все ваши платья одинаковые, а все отвертки - разные

Воистину странные времена настали.

Баррель российской гречки дороже барреля российской нефти.

* * *

- Ты слышал, что Лукашенко разрешил белорусам перед сном принимать по 50 грамм?

- Слышал. Вчера 6 раз спать ложился.

* * *

Девушки делятся на две категории:

- те, которые любят мужчин, способных затащить холодильник на пятый этаж без лифта;

- те, которые любят мужчин, способных оплатить труд мужчин из первой категории.

* * *

Люди, которые делают утреннюю зарядку, умирают в сто раз реже остальных.

Потому что их в сто раз меньше, чем остальных.

* * *

В ресторане сидит пара. Поужинали. Девушка подзывает официанта и начинает доставать деньги, чтобы расплатиться. Парень говорит ей:

- Любимая, не стоит, я сам с ним расплачусь, давай сюда деньги.

* * *

Доллар уже преодолел важную психологическую отметку.

Всем уже пофиг, сколько он стоит.

* * *

В ИKEA:

- Здравствуйте. Это отдел возврата?

- Здравствуйте. Да, что вы хотели вернуть?

- Я хочу вернуть вот это.

- А что это?

- А я не знаю. Пока собирал, чем только это не было: и диван, и тумба, в какой-то момент даже Первый канал ловило…

* * *

Во время карантина можно выйти только в продуктовый магазин и в аптеку.

Выходит, для большинства пенсионеров ничего не изменилось...

* * *

- А вы не боитесь умереть от коронавируса?

- У меня кредиты в трех банках. Меня откачают!