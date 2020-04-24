2020-04-23T22:24:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 24 апреля 2020 года составило 555 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 24 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России до 30 апреля действует режим самоизоляцииВ России до 30 апреля действует режим самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 24 апреля 2020 года составило 555 человек. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в разных регионах нашей страны зафиксировано 62773 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 4774 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 4891 пациент.

Напомним, как писал сайт kp.ru, больше всего новых случаев заражения за сутки выявлено в Москве (1959), Подмосковье (688), Санкт-Петербурге (191), Мурманской области (97), Ямало-Ненецком Автономном округе (94), а также в Нижегородской (73), Ростовской (71), Ярославской (65) и Брянской областях (60), в Краснодарском крае (58).

Ранее доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Евгеньевич Жемчугов ответил на вопросы «КП», можно ли переболеть COVID два раза подряд, или после него вырабатывается иммунитет.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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