Москвичи от скуки покупают котят, а на майские оставят их в гостиницах

Еще полгода назад москвичи устраивали своим котам свадьбы, фотосессии, заказывали номера в гостиницах, пока сами отдыхали на Бали, а теперь в условиях самоизоляции дурачиться не приходится. При этом кошачьи гостиницы не пустуют – москвичи сдают питомцев на время лечения от коронавируса и бронируют места на майские праздники. «КП» поговорила с Маргаритой Никитиной, основательницей сети гостиниц BookingCat и организатором кошачьих свадеб, о насущных проблемах животных и их хозяев.

Была собака, купили котенка

Одинокие девушки и молодые пары, которые находятся на самоизоляции в квартирах, от скуки стали покупать котят и щенков. С ними и прогулки на улице разрешены, и часть свободного времени можно провести весело.

- Неожиданное явление во время самоизоляции, что многие стали покупать себе питомцев. Даже у тех, у кого уже были животные, стали покупать второго. Условно была собака и вот купили еще котенка, потому ребенок всегда хотел. Или может давно был кот и умер, а теперь заводят нового – мы это связываем с одиночеством в квартирах. И это несмотря на то, что у многих туго с финансами, но они покупают питомцев. Все же животные снимают стресс, - рассказывает Маргарита Никитина.

Причем для покупки животных не нужно куда-то ехать. Покупку можно сделать в соцсетях, котенка или щенка покажут по видеосвязи и привезут домой. Приюты также готовы привезти животное прямо домой. Например, в интернете недавно проходил онлайн-марафон «Счастье с доставкой на дом», в которой приняли участие более 100 собак и кошек, которые ищут дом и любящих хозяев.

Фото: предоставлено BookingCаt

Но «пушистое счастье» во время карантина приносит и некие трудности. Сейчас многие столкнулись с проблемой дрессировки животных. Ведь очень важно в первый год привить животному привычки – научить выполнять команды, приучить к месту для еды, сна. В помощь москвичам придумали онлайн-дрессировки.

- Сначала многие были в шоке. Но есть же онлайн-тренировки по фитнесу для людей и многие на них сейчас ходят, а мы предлагаем такую дрессировку животных. Ведь многие взяли себе щенков, а их нужно дрессировать до года. Одна онлайн-тренировка стоит около 800-1000 рублей, раньше с личным присутствием дрессировщика она стоила 1500-2000 рублей, - говорит Маргарита Никитина.

На майские отдохнуть без кошек

В помощь москвичам и гостиницы для животных, которые по-прежнему работают.

- Нас не закрыли, так как код деятельности «ветеринарные услуги». Нам самим пришлось часть гостиниц закрыть из-за низкого потока, но шесть гостиниц работает, у нас в них живет около 60 кошек и котов. Вот только поводы стали другие: животных привозят потому, что клиент болеет и находится в больнице, либо самоизоляция загородом, - говорит Маргарита Никитина.

- На сколько дней оставляют котов?

- До 30 апреля, а кто-то до 10-11 мая. На майские праздники много броней, видимо, москвичи будут уезжать на дачи. Кто-то сразу проплачивает до конца июня.

При этом москвичи спокойны к тому, как и кто будет присматривать за животными. В гостиницах ветеринары соблюдают меры безопасности и дезинфекции, лампы ультрафиолетовые и так всегда были. Кошкам никакие таблетки не дают, маски на мордочку не крепят. К тому же, по словам ветеринаров, все кошки привиты от коронавируса – не именно от COVID 2109, но иммунитет есть. Хозяева сейчас могут заглянуть в паспорт своего питомца и убедиться, что там есть прививка в том числе от коронавируса, который людям не передается. Так что целовать кошек пока безопасно, так как нет подтверждений заражений животных COVID 2019.

Фото: предоставлено BookingCаt

Кошки в кафе скучают по людям

Одиноко и грустно кошкам, которые жили и продолжают жить в котокафе. Раньше к ним приходили в гости москвичи, приносили лакомства, играли с ними. Кого-то даже забирали домой в новую семью. А теперь все люди на изоляции, хотя подарки (корм, игрушки) животным передают.

- Еще и подбрасывают котов. Заботливо пишут записочки «Если сочтете нужным помочь, то помогите посильно. Котики ни в чем не виноваты», - говорят в котокафе «Котики и люди».

В некоторых котокафе стали проводить йогу с котиками и призывают москвичей не лежать на диванах, а записываться на мастер-классы.

- Вот вы сидите дома, а зарядку делаете? Специально для вас Мусенька проводит мастер-класс по йоге. Для первого урока Мусенька выбрала позу кобры, - рассказывают в котокафе «Котиссимо».

Кстати

Новая услуга «выгул собак»

- До карантина мы планировали запустить услугу «выгул собак», теперь думаем, что после снятия ограничений все же запустим. Можно заказать разовый выгул или купить месячный абонемент. К вам приезжают, забирают собаку, гуляют с ней, потом моют лапки и возвращают. Если нужно - покормят. Разовый выгул стоить будет 450-500 рублей. Почему мы задумались о создании такой услуги? На выходные к нам стали привозить собак. Оказывается, люди хотели просто выспаться и не вставать рано, чтобы идти гулять, а еще бывает же и дождливая погода. Кто-то в пробку попал, кто-то хочет вечером с друзьями пойти в ресторан, а животное же нужно выгуливать. После карантина людям захочется гулять, но уже не с собаками, а тут в помощь мы, - говорит Маргарита Никитина, основательница сети гостиниц BookingCat.