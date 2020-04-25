2020-04-25T15:46:06+03:00
Звезды

«Настроение – огонь»: Дарья Мороз показала крепкий тыл в прозрачной юбке

Звезда «Содержанок» восхитила Инстаграм красивой фигурой
Ирина СУХАНОВА
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Дарья Мороз в прекрасной форме. Фото из личного архива актрисы.Дарья Мороз в прекрасной форме. Фото из личного архива актрисы.
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Дарья Мороз, как и все артисты в эти дни, соблюдает режим самоизоляции. На улицу актриса не выходит, поэтому развлекает подписчиков своего Инстаграма красивыми архивными фотографиями. Экс-супруга Константина Богомолова поделилась кадром, на котором она позирует в прозрачной юбке. При этом на фото у нее темные волосы, хотя в последнее время он – платиновая блондинка.

- Настроение – огонь, - подписала фотографию Мороз.

Впрочем, даже больше, чем на цвет волос, поклонники обратили внимание на фигуру Дарьи: прозрачная юбка обнажила округлые и упругие ягодицы звезды. 36-летняя актриса много тренируется в спортзале, и может позволить себе сниматься в самых провокационных нарядах. «Какая ты здесь, огонь!», « «Я не знаю куда все смотрят,лично я обнаружила крутой орех», Так хорошо с тёмными волосами», «Всегда такая разная, но всегда красивая», - похвалили подписчики Дарью в комментариях.

d_morozd_moroz
#настроениеогонь #ontheset @lenamotinova #mua @afinogenovaolga #hair
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Фолловеры сейчас стараются всячески подбодрить актрису после неудачи в популярном телешоу «Танцы со звездами». Вместе со своим партнером Святославом Герасимовым Мороз выбыла из проекта. Актриса рассказывала, что во время карантина «Танцы» стали для нее настоящей отдушиной, она намеревалась бороться в танцевальном состязании до конца и очень рассчитывала на победу. После того как она выбыла из проекта, Дарья, по ее словам, проплакала полночи.

Актриса всегда очень любила танцы – это ее любимая форма физической подготовки, которая помогает ей сохранять прекрасную фигуру.

- Я очень люблю растяжку, современный танец, периодически этим занимаюсь. Но спортзал не люблю – люди, которые мучаются на тренажерах, пахнет то хлоркой, то еще чем-нибудь, это не для меня. Ну и просто скучно - потеря времени, - рассказывала Мороз «Комсомольской правде». - Мне больше нравится что-то, что касается эластичности мышц – стретчинг, пилатес. И танец, поскольку это координация и работа не только для тела, но для мозга в первую очередь. И это тоже для артиста не бесполезный навык. Тело у меня достаточно тренированное – три года провела на коньках в ледовом шоу.

Режим самоизоляции Дарья соблюдает вместе с дочкой. Отец девочки, режиссер Константин Богомолов, проводит карантин вместе с новой женой, телеведущей Ксенией Собчак и ее сыном Платоном. В недавнем интервью Мороз призналась, что тема свадьбы Богомолова и Собчак – табу для нее, и она не готова всерьез ее обсуждать.

- Это закрытая для меня тема. Я не готова ее всерьез обсуждать, - отрезала актриса. – Считаю, что каждый человек имеет право самовыражаться, как он хочет. Если оценивать по свежести эмоций, то мне было гораздо неприятнее, когда нас выгнали с проекта «Танцы со звездами», чем та история.

ИСТОЧНИК KP.RU

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