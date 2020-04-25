2020-04-25T17:45:50+03:00
Звезды

«Буду стричься налысо»: Лолита рассталась с волосами в прямом эфире

Певица обкромсала свои роскошные кудри на глазах у поклонников [видео]
Ирина СУХАНОВА
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Лолита решила сменить имидж и постриглась.Лолита решила сменить имидж и постриглась.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Лолита Милявская, как и все в эти дни, изнывает на самоизоляции. Парикмахерские и салоны красоты не работают, поэтому недавно певица сама себе покрасила волосы, заявив – где наша не пропадала! А теперь еще и взялась за ножницы. Лолите захотелось обновления, и она в Инстаграме на глазах у тысяч подписчиков рассталась со своими роскошными кудрями.

- Нет, это не новый челлендж Ольги Бузовой. Просто надоело. Я буду стричься на ваших глазах, буду стричься налысо, - пообещала звезда.

Правда, до бритья головы дело не дошло – артистка просто обрезала кончики. Теперь она – обладательница роскошной гривы длиной чуть ниже плеч. При этом один мелированный локон Милявская оставила чуть длиннее остальных волос. Получилось креативно и очень оригинально.

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Лолита Милявская постриглась на глазах у поклонников
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Про Ольгу Бузову Лолита упомянула не случайно. На днях певица и ведущая "Дома-2" встретились в гримерке Первого канала. Лола нарядилась в облегающий черный комбинезон, усыпанный блестками. То, что Милявская выглядела просто потрясающе, признала даже Бузова. В Инстаграме в комментариях под их совместным роликом поклонники похвалил Лолиту за стройность и написали, что она выглядит даже лучше Бузовой.

- Да, ужас! Сама в шоке, - отреагировала Бузова в ответ. – Она просто шикарна!

После развода со спортсменом Дмитрием Ивановым Лолита начала стремительно терять килограммы. 56-летняя певица очень постройнела и может позволить себе самые смелые наряды. Похудевшая Лола обновляет гардероб и то и дело публикует в Инстаграме фото и видео, на которых она позирует в новых купальниках и полупрозрачных комбинезонах.

Лолита довольна получившимся результатом. Фото: кадр видео.

Лолита довольна получившимся результатом. Фото: кадр видео.

В Инстаграме Лолита рассказала о проекте Первого канала, в котором она приняла участие вместе с Ольгой Бузовой и другими коллегами-артистами.

- Мы встретились на Первом канале у Макса Галкина, предварительно сдав анализы на вирус, - написала Милявская. - Все здоровы, Слава Богу. Как необычно встречаться с близкими друзьями, с которыми видишься только по видеосвязи, вживую! Первое желание - целоваться! Но в метре срабатывает инстинкт и мы с грустной улыбкой, останавливаемся. От этого Любовь к друг другу, только крепче и нежнее. Кстати, это впервые в эфире «Сегодня вечером» произошла запись живого концерта. Все секреты раскрывать не буду. Смотрите в субботу, 25 апреля, на Первом канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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