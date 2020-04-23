2020-04-23T23:33:02+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Москве скончались еще 37 больных коронавирусом

Общее число умерших пациентов с COVID-2019 достигло 325
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: REUTERS
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В российской столице за минувшие сутки зафиксировали смерти 37 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Это наибольшее число умерших пациентов с начала эпидемии.

По сообщению Оперативного штаба, самому молодому из скончавшихся было 37 лет. Самому старшему - 86.

«У 37-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя полисегментарная пневмония», - сообщили журналистам в штабе. - Также он страдал гипертонией. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них - атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет».

Сообщается, что у одной из умерших пациенток был синдром Дауна.

Таким образом, общее число жертв коронавируса на территории Москвы за все время выросло до 325.

При этом, как ранее сообщал сайт kp.ru, в течение последних трех дней специалисты фиксируют в Москве понижение числа новых заболевших. За последние сутки выявили 1959 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-2019. Общее число зараженных с начала эпидемии превышает 33 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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