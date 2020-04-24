Превратит ли пандемия священников из «попов на мерседесах» в героев

ВНАЧАЛЕ БЫЛ ПРОВАЛ

В первый бой с коронавирусом мы с супругой бросились в одиночку. Миссия - заставить соседей-старичков не выходить на улицу. Шел разгар самоизоляции. А в «Пятерочке» возле дома толпы бабулек и дедулек трутся у касс. Санитарная маска болтается на подбородке. Руки в перчатках, но первобытная привычка не пропала: чтобы открыть целлофановый пакет у прилавка с яблоками, нужно лизнуть два пальца. И они лизали на зло всем врачам. Бррр!

С этим безобразим нужно было что-то делать. Совет дал знакомый священник.

- Мы с матушкой у себя в подъезде расклеили объявление, - это он мне надиктовывал безопасным способом — по телефону. - Написали номер квартиры. Чтобы в почтовый ящик нам кидали просьбы.

Я заперся в комнате и нацарапал листочке: «Любимые бабушки и дедушки! Пожалуйста, не ходите на улицу. Там опасно! Если вам нужны продукты или лекарства — киньте записку в почтовый ящик». Вышло корявенько. Жена, чтобы не позориться, переписала все учительским почерком.

Мы прождали 3 дня. Очереди из стариков-«разбойников» в магазинах не уменьшались. А записки с просьбочкой так никто и не прислал. Даже гречки с туалетной бумагой не просили. Лишь на 4-й день в почтовом ящике обнаружил письмо-исповедь от анонимной бабули:

«Мы и так дома заперты, как собаки в будках. Одна отдушина — сходить в магазин. И ее забрать хотите?»

ДОСТАВЩИК БАЛОВСТВА

В одиночку спасти мир не удалось. Тогда я записался в группу православных волонтеров в ближайшем от меня храме. Оказалось люди верующие - более послушные. Православным бабушкам сказали сидеть дома — они невольный затвор держали честно. Ну, почти... Настоятель собрал отряд добровольцев из своих прихожан. Командует бригадой православных тимуровцев соцработник Валентина.

- У нас есть номера всех бабушек и малоимущих семей, - на ходу инструктирует меня Валентина. Мы идем по территории храма — доступ сюда есть только у волонтеров и сотрудников. - Обзваниваем всех. Кто просит помощи — тому и разносим продукты по квартирам.

Важное указание: помнить, что в храме не раздавали пасхальные куличики. Бабушки — завсегдатаи храмов — народ сплоченный, держат связь по мобильникам. И если одной привезут кулич, а другой нет — наступит вселенская обида. Во многих московских храмах придерживаются той же дипломатии — не обделить бабулек и не нарваться на их гнев.

Особо сложный контингент — эти бабушки.

Мне измерили температуру. Гагаринские 36,7. Снарядили, как на спецзадание: боевая медицинская маска, перчатки, флакончик с антибактериальной жидкостью и справка волонтера. Ну, чтоб не свинтил ближайший полицейский патруль.

Мы с Валентиной зашли в каморку — не больше чулана, в котором жил Гарри Поттер под лестницей. Полки уставлены растительным маслом, гречкой и сахаром. Отдельно кульки с печеньем и конфетами.

- Это я называю «балавство», - смеется Валентина, кладя в пакет сладости. Продуктовый набор нуждающимся выдают раз в неделю. В нем - все самое-самое, чтоб прокормить семью. - Когда обзванивали бабушек-прихожанок, многие просто отказались от помощи. Побоялись. Сейчас тьма мошенников.

Я взял два увесистых пакета. Адрес первый. Звоню в домофон. Отвечает бабушка.

- Это кто?

- Волонтер из храма.

- Как зовут?

- Рома Голованов.

- Я записала!

Работают, как ФСБ. Ну, фейс-контроль пройден. Домофон взвигнул. Дверь скрипнула. Тут самое интересное. Нужно успеть забежать на третий этаж, дзынькнуть в звонок, оставить пакет у входа и уматывать. Быстро-быстро. Чтобы ни один микроб с тебя не успел спрыгнуть.

Так за пару часов я обошел 6 адресов. Всего на попечении одного храма около сотни человек.

ДОКТОР, ВЫПИШИТЕ МНЕ ЧУДО

Священники, практически как и врачи, сегодня рубятся на самой коронавирусной передовой? Тут нужно объясниться. Если по-простому, главное в церкви — не свечки и записки о здравии, а причастие. Без него христианину никак. Оно лечит душу и тело.

Чтобы причащать людей, священники, облачившись в спецзащиту поверх поповской бороды и рясы, ездят по домам.

- Любой священник - есть коронавирус или нет — по вызову едет и причащает человека, - говорит отец Павел Островский. - Надеваешь перчатки, маску. После все это утилизируется. Моем руки. К следующему человеку – опять новые маска, перчатки.

Отец Павел Островский.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Что не говорите, а кроме санитарной стерильности в такие дни важна и вера в чудо. Известный доктор Александр Мясников заметил: «Вера - это мобилизация внутреннего иммунитета, внутренних сил. Мы до сих не понимаем, почему у человека после посещения храма исчезает 4-я степень рака».

БАТЮШКУ НЕ ПУСКАЮТ!

Есть и подводные камни — походы священников в больницы. Это особенно не просто. И опасно.

- На Пасху я ходил в хоспис. Мы приготовили подарки для пациентов, - рассказал отец Андрей Рахновский. - Освятил куличи. Меня на входе обработали - продезинфицировали руки, дали маску. У меня есть справка, что я сделал анализ на коронавирус (отрицательный). Все люди там в тяжелом состоянии. Они, конечно, радуются, как могут. Я подходил к тем, кто заранее просил исповеди, причастия. Они хотят, чтобы с ними посидели, поговорили. Для них это очень важно.

Отец Андрей Рахновский.

Не все так гладко и благолепно. Из-за коронавируса некоторые больницы не пускают батюшек к пациентам.

- Я была после операции. У меня онкология, - поделилась со мной москвичка Елена. - Попросила ко мне прийти священника, чтобы исповедоваться и причаститься. Священник готов, но врачи сказали, что никого не пустят. Говорят, что сюда привозят пациентов с COVID-19. Даст Бог я поправлюсь, но если верующий человек в тяжелом состоянии и умирает, как ему быть? Умрет же без причастия... А с причастием ему сразу легче на душе станет.

А ведь между властью и церковью подписано соглашение — пускать священников в палаты к больным. Определили даже группу батюшек, которые сдали тесты на коронавирус. Надев противочумные халаты, они должны входить к зараженным и причащать их. Но пока накапливаются десятки историй, где соглашение не работает — не пускают священников...

ЗАЕЛО ПЛАСТИНКУ ПРО «ОТЪЕВШИЕСЯ ЛИЦА»

Обожаю слушать байки про попов на «Мерседесах». Обычно их вещают сытые интеллигенты, поддав грамм 200-300 коньяку. Пластинку я уже выучил наизусть: «Ну нет в них христианской доброты! Ну хочется мне видеть добрых старцев, а не эти отъевшиеся лица».

У меня на такие воландовские истории выработался иммунитет. Слушаю и даже не спорю. А зачем? Во время эпидемии все проходят свой тест на прочность: и чиновники, и врачи, и священники. И такие вот диванные атеисты-обличители...

Так кто с чем выйдет из этого испытания?

- Знаете, церковь в эти дни превращается в такую службу спасения — и для верующих, и для не очень, - говорит отец Андрей Рахновский. - Приходы развозят продукты, вещи, устраивают пункты выдачи. Может, для многих это невидно. Но все кипит! Вы в курсе, сколько священников слегли от коронавируса? Потому что они не бросали людей. И есть шанс, что после этого отлепится уже тот дурацкий стереотип: «попы на мерседесах». Ведь сколько священников своим здоровьем рискуют... Но есть другая проблема. Я не удовлетворен массовой реакцией православных. Они, наверное, должны быть первыми в ряду тех, кто хочет кому-то помочь, пойти волонтерами в больницы. А многие просто кричат: «Вируса нет! Это фейк!» И ничего не делают. Где их реальное христианское служение? Это очень важно в такие времена. Тест, увы, выдержат не все.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Отключили свет за неуплату, едят с помойки, плачут от одиночества»: волонтеры рассказали, как в карантин выживают старики

Старики. Как-то давно их перестали замечать. Ну шаркают они себе тихонько по дешевым супермаркетам, ну толпятся в «Сбербанке». Ну есть они там себе и есть. Спасибо COVID-19, который заставил нас пристальней посмотреть в их сторону. А там — боль, беспросветное одиночество, нищета. (подробности)

Московские рестораторы: Да, мы на грани разорения. Но будем бесплатно кормить врачей!

«КАК ДЕТИ — ВЫГЛЯДЫВАЮТ В ОКНА, МАШУТ РУКАМИ...»

Еда — одно из главных удовольствий в жизни. Люди, которые это удовольствие умеют хорошо приготовить и подать, видимо, сами счастливы от того, что могут вкусно накормить других. Это их тоже питает и делает жизнь осмысленной. Иначе как объяснить такой феномен — в самых разных концах Москвы владельцы больших и маленьких едален, которые и сами-то на грани разорения из-за пандемии, в едином порыве начали готовить и развозить бесплатные обеды по больницам. (подробности)