«Коммуналка» на удаленке: как онлайн-сервисы экономят время и нервы во времена коронавируса

Многие москвичи закрылись в самоизоляции в квартирах и на дачах. Лишний раз по делам не выйдешь, например, квитанции за «коммуналку» оплатить. Выход есть - в интернет! На удаленке можно с помощью онлайн-сервисов рассчитаться за домашние удобства, отправить данные счётчиков, продлить парковочное разрешение. Рассказываем, какие городские сайты помогут тем, кто остаётся дома.

ПЛАТИМ ЗА КВАРТИРУ

Забудьте о бумажных квитках. Особенно, если уехали за город. Счета за домашние услуги можно получить в электронном виде:

- через mos.ru в своём личном кабинете с помощью сервиса «Мои платежи». Все квитанции автоматически собираются здесь по вашим личным данным (код плательщика, адрес квартиры, лицевой счет электроэнергии и др.). То есть за один раз можно оплатить «коммуналку», свет, квартирный телефон. А ещё - сохранить данные банковской карты, мобильника или электронного кошелька, которые затем будут заполняться автоматически;

- через мобильные приложения - «Госуслуги Москвы» (в сервисе «Начисления за ЖКУ») или «Моя Москва» (в разделе «Мой дом»). В них можно настроить напоминания об оплате счета за квартиру, а также получить квитанцию ЖКХ. Эти приложения можно скачать в App Store и Google Play. Для авторизации достаточно указать номер мобильного телефона и пароль. Если у вас есть личный кабинет на mos.ru с внесенными и проверенными данными, то все они синхронизируются с приложением автоматически. Если данные не указаны, нужно внести в приложении информацию о квартире и автомобиле, номер полиса обязательного медицинского страхования, дату рождения.

ПЕРЕДАЁМ ДАННЫЕ СЧЁТЧИКОВ

За воду нужно сдавать показания с 15-го числа текущего месяца по 3-е число следующего месяца включительно:

- на mos.ru через сервис «Приём показаний приборов учёта воды» в «Каталоге услуг».

Внимание! Даже, если долгое время не живете дома и не тратите воду, можно заранее внести минимальные значения водосчетчика, например, на один или два месяца вперед.

За свет внести данные нужно с 15-го по 26-е число текущего месяца:

- на mos.ru через сервис «Приём показаний и оплата электроэнергии» в «Каталоге услуг»;

- в личном кабинете клиента на сайте Мосэнергосбыта и в мобильном приложении «Мой Мосэнергосбыт». Кстати, там можно сразу и оплатить. Хотя последний срок - до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

За воду и свет также можно передать данные и погасить счета в мобильных приложениях:

- «Госуслуги Москвы» - через сервис «Внесение показаний»;

- «Моя Москва» - в разделе «Мой дом».

ПРОДЛЕВАЕМ ПАРКОВОЧНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

На mos.ru можно оформить или продлить резидентное парковочное разрешение. С этим документом машину можно оставить бесплатно в зоне платной городской парковки в районе проживания с 20.00 до 8.00. Разрешение выдается на срок до трех лет. Для этого в разделе «Каталог услуг» кликаем на рубрику «Личный транспорт» и дальше выбираем «Парковка». Там же могут оформить льготное парковочное разрешение инвалиды и многодетные семьи.

ЧТО ЕЩЁ

Из-за коронавируса появилась и обновленная онлайн-услуга - оформление статуса безработного и пособия. Для этого нужно на сайте Центра занятости населения (czn.mos.ru) создать личный кабинет, заполнить заявку и отправить запрос на услугу «Оформление пособия по безработице и поиск работы». Далее с соискателем свяжется специалист центра занятости. Или, если нет доступа к интернету, можно предварительно зарегистрироваться на подачу заявки через контакт-центр по телефону (495) 705-75-75.

НА ЗАМЕТКУ

По решению правительства России:

- до 1 января 2021 года объявлен временный мораторий на штрафы за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электричество, тепло, воду, канализацию и вывоз мусора;

- жилищно-коммунальные услуги горожанам не будут отключать за долги;

- за просрочку платы за жилье не будут начисляться пени.

По решению мэра Москвы Сергея Собянина:

- жители столицы не платят взносы на капремонт три месяца - с 1 апреля по 30 июня.