«Звезда» заключила контракт на строительство атомного ледокола «Лидер»

Судостроительный комплекс «Звезда» и ФГУП «Атомфлот» заключили контракт на строительство головного атомного ледокола «Лидер». Соглашение подписано во исполнение решения президента России Владимира Путина. Он определил ССК «Звезда» в качестве единственного исполнителя этого госконтракта. Завершение строительства ледокола намечено на 2027 год.

По словам экспертов, это технологический и инфраструктурный проект государственной важности. «Лидер» станет самым мощным атомоходом в истории мирового судостроения и основой российского ледокольного флота нового поколения. Его ключевая задача – обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути (СМП). Его особенность в том, что «Лидер» будет способен прокладывать канал шириной около пятидесяти метров, что обеспечит возможность проводки по СМП крупнотоннажных судов (от 50 тысяч тонн), в том числе газовозов класса Arc7 шириной корпуса 50 метров. По мнению экспертов, осуществить проект такой технической сложности может только «Звезда».

- Большинство наших верфей были заложены зачастую еще при царе или в раннее советское время, поэтому несут огромное количество «родимых пятен» старой, неэффективной инфраструктуры, - говорит Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий. - Со «Звездой» - обратная ситуация. Верфь создана с нуля, у нее будет самый совершенный, самый большой на постсоветском пространстве сухой док, уникальные краны «Голиаф», молодой творческий коллектив, а также огромное количество различного рода машиностроительного оборудования, как отечественного, так и закупленного за рубежом. Поэтому такое сложное сооружение, как атомный ледокол, пожалуй, в надводном судостроении может исполнить только эта верфь.

Разработку рабоче-конструкторской документации в рамках нулевого этапа строительства проводит ЦКБ «Айсберг». Контракт был заключен со «Звездой» в 2019 году.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Длина атомохода «Лидер» составит 210 метров, ширина - 47 метров, осадка - 13 метров. Он будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями.

Суммарная мощность энергоустановок ледокола составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров со скоростью 2 узла. При толщине льда 2 метра скорость ледокола составит до 12 узлов.

До ввода в эксплуатацию «Лидера» проводку транспортных судов по СМП будут обеспечивать атомные ледоколы с максимальной мощностью до 60 МВТ.

СПРАВКА «КП»

Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень Приморского края по поручению президента России Владимира Путина. Портфель заказов составляет более 40 судов, а с учетом опционов - около 60. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая заказ на 28 судов.

В продуктовую линейку «Звезды» войдут танкеры водоизмещением до 350 тыс. тонн, суда ледового класса, суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе морская техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.