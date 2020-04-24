Холли Берри поведала о бойце UFC из Киргизии, которая ей переломала кости

Голливудская актриса Холли Берри поведала детали съемок своего первого фильма. Он называется "В синяках", в русском прокате ему дали наименование "Оскорбленная". И она раскрыла некоторые детали работы на съемочной площадке.

Напарницей Берри по съемочной площадке является профессиональная спортсменка - чемпионка UFC из Киргизии Валентина Шевченко. По ходу боевых сцен она нанесли несколько настолько сильных ударов, что они, по признанию актрисы, "сломали ей кости". Голливудская звезда вспоминает довольно ярко и красочно эти рабочие моменты, говоря:

- Она просто зверь, но я не смогла бы найти лучшего учителя, товарища по съемкам и боевого партнера.

Сам фильм сейчас находится на стадии пост-продакшна. И точная дата выхода картины пока что не определена.

Отметим, что Валентина Шевченко - действующий обладатель чемпионского пояса в UFC, главном промоушене мира в смешанных единоборствах. Статистика Шевченко - 22 боя, 19 из которых завершились победами.