2020-04-24T06:16:54+03:00
Спорт

Холли Берри поведала о бойце UFC из Киргизии, которая ей переломала кости

Голливудская актриса поведала о своем опыте работы с Валентиной Шевченко
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Холли Берри.Холли Берри.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Голливудская актриса Холли Берри поведала детали съемок своего первого фильма. Он называется "В синяках", в русском прокате ему дали наименование "Оскорбленная". И она раскрыла некоторые детали работы на съемочной площадке.

Напарницей Берри по съемочной площадке является профессиональная спортсменка - чемпионка UFC из Киргизии Валентина Шевченко. По ходу боевых сцен она нанесли несколько настолько сильных ударов, что они, по признанию актрисы, "сломали ей кости". Голливудская звезда вспоминает довольно ярко и красочно эти рабочие моменты, говоря:

- Она просто зверь, но я не смогла бы найти лучшего учителя, товарища по съемкам и боевого партнера.

Сам фильм сейчас находится на стадии пост-продакшна. И точная дата выхода картины пока что не определена.

Отметим, что Валентина Шевченко - действующий обладатель чемпионского пояса в UFC, главном промоушене мира в смешанных единоборствах. Статистика Шевченко - 22 боя, 19 из которых завершились победами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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