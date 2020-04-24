Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 24 апреля 2020: 2957 человек заболели за сутки
Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 24 апреля 2020 года
Такие данные на утро 24 апреля 2020 года приводит оперативный штабФото: REUTERS
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У 2957 человек выявили коронавирус за последние сутки в Москве. Такие данные на утро 24 апреля 2020 года приводит оперативный штаб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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