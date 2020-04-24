Горбачев и Шушкевич поспорили, кто больше виноват в развале СССР

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев в интервью РИА Новостям по случаю 35-летия начала перестройки сделал ряд громких заявлений. На которые оперативно отреагировал в беседе с Национальной службой новостей бывший первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич.

ПЛАНЫ ИЛИ ХАОС

- Нас все время обвиняют в том, что мы начали перестройку без плана, без программы. Да, у нас не было — да и не могло быть тогда — точного "расписания поездов", но, перечитав свой доклад, я еще раз убедился, что мы знали, в каком направлении идти, - вспоминает Горбачев.

- Это стыдно делать на старости лет. Я бы посоветовал ему раскаяться в этом и сказать: все мы совершали ошибки и не знали, куда идём, - сомневается в памяти бывшего коллеги Шушкевич.

СОЦИАЛИЗМ ИЛИ КАПИТАЛИЗМ

- С самого начала мы видели два важнейших рычага для ускорения социально-экономического развития страны: научно-технический прогресс и перестройка хозяйственного механизма. И в центр внимания поставили человека, - утверждает Горбачев.

- Все мы причастны к тому, что построен «дикий» капитализм. Мы хотели капитализма, думая, что это лучше, а получился «дикий». Не хватило ума… - парирует Шушкевич.

ДЕМОКРАТИЯ ИЛИ АВТОРИТАРИЗМ

- Активизировать человеческий фактор, развивать демократию — люди услышали эти слова, я это увидел в своих поездках по стране. Люди пришли в движение, они перестали бояться, стали говорить о наболевшем, поддержали необходимость перемен, - предается ностальгии Горбачев.

- Ясно, что виноватыми можно обвинить кого угодно. Он очень много сделал положительного, но потом стал тормозом. У него жажда власти, которую он скрывал, была больше, чем любое другое желание. Ему очень хотелось власти и не хотелось с кем бы то ни было её делить....- считает Шушкевич.

ДИАЛОГ ИЛИ ПОДДАВКИ

- Мы выразили готовность к диалогу с Западом, с США, с Китаем. И в то же время сказали: "Мы не признаем права какого-либо государства или группы государств на верховенство или навязывание своей воли". Думаю, это актуально и сегодня. - говорит Горбачев.

- Старому человеку быть таким посмешищем нельзя. Он лауреат Нобелевской премии, пусть этим гордится: он содействовал объединению Германии. Наверно, можно было бы сделать это более выгодным для СССР образом, но я тогда думал, что он поступает правильно — уже потом понял, что он продешевил в 10 раз! - печалится Шушкевич.

ПУТЧ ИЛИ РАЗВАЛ

- Удалось то, что за несколько лет изменилось качественное состояние общества, перемены позволили выйти на тот рубеж, когда возврат в прошлое стал невозможен. Но перестройка шла трудно, были у нас ошибки. Срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну... - подводит итоги Горбачев.

- И Форос, и Тбилиси, и дела в Вильнюсе (окончились выводом советских войск из Литвы — прим. Ред.) — это всё было с его ведома, а он от всего отмахивается… Надо эти ошибки признавать. А клясться, что он чист и свят — стыдно... - выносит свой «приговор» экс-коллеге Шушкевич.