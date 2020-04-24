Россияне стали больше доверять отечественным лекарствам

По данным исследования ВЦИОМ, проведенного в марте 2020 года, 66% граждан страны с доверием относятся к российским лекарственным препаратам. Это более чем в два раза превышает показатели последнего исследования, проведенного в России по данной тематике, - тогда отношение россиян к отечественным лекарствам изучали НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко и межотраслевое объединение «Фармпробег».

Российские лекарства пользуются доверием у самых экономически активных групп населения: молодежи в возрасте 18 - 24 лет (69%), миллениалов, 25 - 34 года (67%) и поколения Х, 35 - 44 года (70%), а кроме того, и у россиян в возрасте 45 - 59 лет (68%).

Для большинства доверие к российским лекарственным препаратам основывается на личном опыте (70%), примерно у четверти россиян - на знании врачей (26%), у каждого пятого - на мнении знакомых (21%).

Более трети опрошенных (38%) заявили, что мнение врача является для них ключевой характеристикой, влияющей на доверие к препарату, наряду с эффективностью лекарства (36%). Шесть россиян из десяти (61%) готовы принимать назначенные врачом отечественные лекарства.

Эксперты отрасли отмечают, что росту популярности отечественной фармацевтики во многом способствовали успехи российской фармацевтической промышленности в последние 10 лет.

К числу последних достижений российской фармы относится вывод на рынок оригинального отечественного препарата пролголимаб - для лечения меланомы кожи, одного из самых агрессивных видов рака. Механизм действия лекарства заключается в восстановлении способности иммунной системы человеческого организма бороться с опухолью. Препараты похожего действия уже существуют в мире, однако отечественная компания BIOCAD создала первый российский чекпойнт-ингибитор.

«Помочь иммунной системе совершить чудо»

- На протяжении десятилетий вера онкологов, да и простых людей, кто косвенно или напрямую коснулся проблемы рака, часто от безысходности сводилась к вере в таинственную силу самой иммунной системы, - говорит председатель правления Ассоциации специалистов по проблемам меланомы, руководитель отделения биотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор Лев Вадимович Демидов. - И вот наступило время, когда эта вера перестала быть слепой. Но для этого мысли человека пришлось пройти огромный путь от самой веры до создания лекарств, способных помочь иммунной системе осуществить наяву это чудо.

- Этот метод позволит расширить наши возможности по лечению больных, самое главное - тех больных, у которых обычная, классическая лекарственная терапия - химиотерапия, гормонотерапия, таргетная терапия не имела большого успеха, - рассказывает о преимуществах иммунотерапевтического подхода Сергей Алексеевич Тюляндин, заместитель директора, заведующий отделением клинической фармакологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор, председатель Российского общества клинической онкологии.

Насколько это актуально

Для понимания: по данным ВОЗ, меланома кожи составляет около 3 - 4% от всех онкологических заболеваний взрослых. К 2025 году число заболевших меланомой кожи в мире увеличится на 25%. В России в 2018 году при первичном обращении к онкологу меланома кожи в 19% случаев выявлялась уже на запущенных стадиях. А это означает неблагоприятный прогноз и низкую выживаемость пациентов.

- В течение 2019 года на горячую линию «Движение против рака» поступило 84 обращения от пациентов с меланомой, за 4 месяца 2020 года поступило 11 обращений. Большинство обращений от пациентов с меланомой связаны с лекарственным обеспечением, - рассказывает о масштабе проблемы председатель Координационного Совета МОД «Движение против рака», член Общественного совета при Минздраве России Николай Дронов. - Чаще всего обратившиеся жалуются на отсутствие в аптеке препарата по льготному рецепту (не состоялся аукцион, только еще организуется закупка и т. д.). Также пациенты не могут добиться в региональных клиниках по месту жительства назначения лекарственных препаратов, рекомендованных для лечения в федеральных онкологических центрах. Помимо этого, имеются обращения, когда пациентам не выписывают рецепты на препараты по причине их физического отсутствия в льготной аптеке. В процессе деятельности «Движения против рака» по защите прав онкобольных мы наблюдаем, что нуждающихся в лечении пациентов с диагнозом «меланома» намного больше того числа пациентов, которые сегодня его получают по месту жительства. Как общественная организация по защите прав и интересов пациентов и их близких, «Движение против рака» очень надеется, что выход оригинального отечественного современного препарата даст шанс большему количеству российских пациентов с диагнозом «меланома» получить самое современное, инновационное лечение максимально быстро и в полном объеме.

- Развитие собственных компетенций в такой сфере промышленности, как фармацевтика, - одно из важнейших направлений для нас. Вывод на рынок российских оригинальных продуктов говорит о том, что отечественные производители, научно-исследовательские институты, биотехнологические компании, как в случае с BIOCAD, способны сделать эту область более конкурентоспособной, а также развивать экспортный потенциал, - отметил первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб.

СПРАВКА «КП»

BIOCAD - одна из крупнейших биотехнологических международных инновационных компаний в России, объединившая научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические и клинические исследования, соответствующие международным стандартам.

Это компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты предназначены для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Продуктовый портфель в настоящее время состоит из 59 лекарственных препаратов; более 40 продуктов находятся на разных стадиях разработки.

В BIOCAD работает более 2700 человек, из которых около одной трети - ученые и исследователи. Компания BIOCAD представлена в США, Бразилии, Китае, Вьетнаме, Финляндии, ОАЭ и других странах.

Подробнее о лекарстве от меланомы - https://biocad.ru/.