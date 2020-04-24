2020-04-24T10:50:32+03:00
Происшествия

Жительница Истры пожаловалась в полицию на детский садик, который работает во время карантина

Частное дошкольное учреждение продолжает заниматься с воспитанниками, несмотря на введенный в стране режим самоизоляции
Наталия ЕРОШКИНА
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Муниципальные детские сады продолжают работать в формате дежурных групп именно для детей тех родителей, которые вынуждены продолжать работуМуниципальные детские сады продолжают работать в формате дежурных групп именно для детей тех родителей, которые вынуждены продолжать работуФото: Мария ЛЕНЦ
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Несколько дней назад жительница одного из сел в Истринском районе заметила, что частный детский сад, расположенный прямо под её квартирой, не ушёл на самоизоляцию, а продолжает принимать детей. Чтобы убедиться в том, что она не ошибается, Татьяна нашла в интернете номер телефона и позвонила в тот самый платный садик.

- Я туда позвонила, спросила, работают ли они. Мне сказали, что они и не закрывались. Утром я видела, как туда родители приводят детей, а днём слышу детские голоса снизу. Я сначала думала, что их закрыли, потому что во дворе они с детьми гулять перестали. Не дай бог у них там кто-то заболеет. Жалко детей, - сказала Татьяна сайту kp.ru.

Мы тоже решили позвонить в этот детский сад и выяснить, что нужно, чтобы привести к ним ребёнка во время самоизоляции. Оказалось, что ничего кроме денег - не попросили ни справки о здоровье ребёнка, ни документа, подтверждающего, что родитель работает на непрерывном производстве и вынужден из-за этого приводить малыша в группу.

Получить какие-либо разъяснения на этот счёт от Роспотребнадзора не удалось. Известно лишь, что муниципальные детские сады продолжают работать в формате дежурных групп именно для детей тех родителей, которые вынуждены продолжать работу. И там у родителя попросят документ это подтверждающий, дабы не подвергать детей опасности и не принимать в группу тех, кто может самоизолироваться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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