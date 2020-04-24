2020-04-24T11:14:21+03:00
Общество

Москву не будут украшать к 1 мая из-за коронавируса

Празднование пройдёт онлайн в соцсетях и на городских сайтах, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков
Светлана ВОЛКОВА
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Из-за сложной эпидемиологической ситуации принято решение отменить в этом году традиционное праздничное оформление городаИз-за сложной эпидемиологической ситуации принято решение отменить в этом году традиционное праздничное оформление городаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В этом году Москву не будут украшать к 1 мая из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«Из-за сложной эпидемиологической ситуации принято решение отменить в этом году традиционное праздничное оформление города к 1 мая», - отметил глава Комплекса городского хозяйства.

По его словам, отменена трансляция поздравительных роликов и праздничных видеооткрыток на медиафасадах и цифровых билбордах.

«Архитектурно-художественную подсветку зданий и сооружений также не будут переводить в праздничный режим», - подчеркнул заместитель мэра.

КСТАТИ

Все праздничные программы к Первомаю с бесплатными концертами, мастер-классами и развлечениями пройдут онлайн в соцсетях и на городских сайтах. К примеру, в ближайшие дни можно будет посмотреть в Сети международный фестиваль и конкурс «Московская весна A Cappella» - музыкальных видео станет еще больше. Для подписчиков онлайн-фестивалей «Московские сезоны» споют конкурсанты «Московской весны» - группы «ФолкБит», Mitin Band и Music-Time, а также солистка кавер-группы «ТО4КА» Надежда Точилкина.

Еще больше информации о событиях онлайн-фестивалей «Московских сезонов» - на сайте и на страничках проекта в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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