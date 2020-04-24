Совещание Путина с членами Совбеза 24 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 апреля, проведёт в 13:00 совещание с членами Совета Безопасности России в формате телеконференции.
Путин проводит совещание с Совбезом: прямая трансляция.Президент России общается с членами Совета безопасности в режиме видеоконференции
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ИСТОЧНИК KP.RU
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