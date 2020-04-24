2020-04-24T11:55:58+03:00
Политика

Совещание Путина с членами Совбеза 24 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция

Президент Путин проведёт совещание с членами Совета безопасности России 24 апреля после 13:00 [видеотрансляция]
Ася КУЗНЕЦОВА
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Совещание пройдет в формате телеконференцииСовещание пройдет в формате телеконференцииФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 апреля, проведёт в 13:00 совещание с членами Совета Безопасности России в формате телеконференции.

Путин проводит совещание с Совбезом: прямая трансляция.Президент России общается с членами Совета безопасности в режиме видеоконференции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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