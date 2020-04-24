Совещание Путина с членами Совбеза 24 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция

Павел Крашенинников: Надеюсь, что голосовать за поправки в Конституцию мы будем без масок

На 22 апреля первоначально было запланировано голосования по поправкам в Конституцию России. Глава Комитета Госдумы по законодательству ответил на вопросы Александра Гамова