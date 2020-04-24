2020-04-24T11:39:42+03:00
Экономика

Бизнес-омбудсмен: «Кредит под ноль процентов на зарплату смогли получить четверть предприятий»

Борис Титов рассказал о масштабном эксперименте
Дмитрий КОЗУРОВ
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Борис ТитовБорис ТитовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Банки стали охотней выдавать льготные кредиты на выплату зарплат предприятиям, пострадавшим от коронавируса. Но отказов все еще больше, чем одобренных заявок. Об этом во время своей пресс-конференции рассказал уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Аппарат уполномоченного вторую неделю проводил эксперимент в 37 регионах страны. И позитивная тенденция налицо. В самом начале антикризисной программы правительства банки не знали, как выдать кредиты, и не хотели этого делать – только 6 предприятий из 158 смогли получить деньги. Эти выводы решил проверить на себе министр экономического развития России Максим Решетников – он инкогнито позвонил в два крупных банка и получил два отказа в займе под ноль процентов.

- Сейчас мы видим положительную динамику, - подчеркнул Борис Титов. – Льготные кредиты одобрены для четверти предприятий. Но все-таки количество отказов пока больше одобренных заявок.

Из 142 заявок:

36 одобрено

63 на рассмотрении

43 отклонено

«Контрольную закупку» проводили в 11 банках из 37 регионов страны.

- Главной причиной отказа остается отсутствие зарплатного проекта в том банке, где предприятие пытается получить кредит, - сказал Борис Титов. – Отказы без обоснований причин были получены в 19% случаев. Мы видим, что механизм рассмотрения таких заявок совершенствуется, банки готовы брать больше заявок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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