Бизнес-омбудсмен: «Кредит под ноль процентов на зарплату смогли получить четверть предприятий»

Банки стали охотней выдавать льготные кредиты на выплату зарплат предприятиям, пострадавшим от коронавируса. Но отказов все еще больше, чем одобренных заявок. Об этом во время своей пресс-конференции рассказал уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Аппарат уполномоченного вторую неделю проводил эксперимент в 37 регионах страны. И позитивная тенденция налицо. В самом начале антикризисной программы правительства банки не знали, как выдать кредиты, и не хотели этого делать – только 6 предприятий из 158 смогли получить деньги. Эти выводы решил проверить на себе министр экономического развития России Максим Решетников – он инкогнито позвонил в два крупных банка и получил два отказа в займе под ноль процентов.

- Сейчас мы видим положительную динамику, - подчеркнул Борис Титов. – Льготные кредиты одобрены для четверти предприятий. Но все-таки количество отказов пока больше одобренных заявок.

Из 142 заявок:

36 одобрено

63 на рассмотрении

43 отклонено

«Контрольную закупку» проводили в 11 банках из 37 регионов страны.

- Главной причиной отказа остается отсутствие зарплатного проекта в том банке, где предприятие пытается получить кредит, - сказал Борис Титов. – Отказы без обоснований причин были получены в 19% случаев. Мы видим, что механизм рассмотрения таких заявок совершенствуется, банки готовы брать больше заявок.

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