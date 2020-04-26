2020-04-25T01:48:00+03:00
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил разрешить тратить половину материнского капитала на усмотрение родителей

Это поможет семьям пережить кризис и поддержит спрос
Дмитрий КОЗУРОВ
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Борис ТитовБорис ТитовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Государству стоит разрешить тратить до половины средств материнского капитала на текущие нужды семей. С таким предложением выступил уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

- Мы видим, с какой проблемой сталкиваются предприятия, которые возобновляют работу. Это падение спроса. Поэтому следующим шагом в преодолении кризиса должно быть стимулирование спроса со стороны граждан, - сказал Борис Титов.

Одной из таких мер, по его словам, может стать разрешение тратить средства материнского капитала на текущие нужды семьи. Напомним, сейчас направления, куда можно направить эти деньги, строго ограничены. Их всего три: улучшение жилищных условий, образование детей или пенсия матери.

Но времена сейчас тяжелые. Согласно соцопросу, проведенному по заказу Центрального банка, доходы 16% россиян упали серьезно, 19% - незначительно, а еще 36% ждут, что в ближайшие недели их финансовое положение ухудшится.

- В нынешней ситуации стоит рассмотреть вопрос о том, чтобы позволить семьям тратить половину средств материнского капитала на текущие нужды. Подчеркну, что речь именно о 50% доступных средств, - заявил Борис Титов.

Кроме того, он не исключает прямой финансовой поддержки населения. Согласно его расчетам, на это государство может потратить 1,85 трлн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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