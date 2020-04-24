Сильно сдала: забытая всеми звезда «Экипажа» оказалась брошена в самоизоляции

Ирина Акулова, сыгравшая более двух десятков ролей в советских фильмах и ставшая звездой после съемок в знаменитой ленте Александра Митты "Экипаж" в 1979 году, последние годы оказалась брошена и забыта даже самыми близкими. 68-летняя актриса живет в стареньком деревянном доме в родной Кинешме Ивановской области и практически не появляется на улице. Даже огород артистка забросила: после того, как Акулова сломала ногу, физические нагрузки ей не по силам.

Акулова в фильме "Экипаж", 1979 год.

Проведать Ирину Григорьевну в непростой период повсеместной самоизоляции решила съемочная группа ток-шоу Андрея Малахова. Вместе с журналистами к Заслуженной артистке РСФСР приехали медики - Акуловой измерили давление, осмотрели, поинтересовались ее самочувствием.

- Здоровье как у всех, сопельки текут, покашливаю, - рассказала Ирина Акулова. - От вирусов спасает горячий чай, мед и водка. Это хотя бы легкие прогревает. Но я как ногу сломала, сижу дома, огородом не занимаюсь. Что куплю на рынке – то и сварю. Упала на коленку, теперь железяка вшита.

- Вас кто-нибудь навещает? - спросили актрису журналисты.

- Нет, давно никого не было. Сын приезжает сюда только на лето, последний раз был год назад...

О былой славе актрисы напоминают лишь ее портреты на стенах скромно обставленного дома. Узнать в красавице на фото нынешнюю Акулову сложно: в последние годы артистка сильно сдала. А ведь три-четыре года назад она еще появлялась на публике, снималась в телешоу. Например, в программе "Наедине со всеми", вышедшей в мае 2016 года, Ирина Григорьевна выглядела вполне цветущей и здоровой женщиной, далеко не старухой.

Ирина Акулова в программе "Наедине со всеми", 2016 год.

Видимо, нелегкая жизнь в глубинке и одиночество сделали свое дело. Между тем, близости с сыном у Акуловой никогда и не было. Актриса четыре раза была замужем, и пока она устраивала личную жизнь, воспитанием мальчика занимались бабушка с дедушкой.