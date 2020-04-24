Коронавирус в Израиле, последние новости на 24 апреля 2020: общее число заболевших приближается к 15000

По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки в Израиле зарегистрировано 290 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших к 24 апреля 2020 года составляет 14882 человека. Еще двое пациентов скончались, всего от коронавируса в стране умерли 193 человека. 277 человек за сутки выздоровели, общее число выписавшихся пациентов достигло 5611.

МОЛОДАЯ ДЕВУШКА УМЕРЛА ИЗ-ЗА ОТКАЗА ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Боязнь заразиться коронавирусом порой переходит все границы. Так израильский портал N12 рассказал о 19-летней жительнице Ям Кирди из небольшого поселения Нес-Харим под Иерусалимом. Пару недель назад девушка почувствовала себя плохо и обратилась за консультацией к доктору, а тот посоветовал ей лечь в клинику для полного обследования. Но Ям очень боялась заразиться коронавирусом, тем более что в стране как раз наблюдался подъем заболеваемости, и отказалась от госпитализации.

Со временем девушке становилась все хуже, она несколько раз вызывала врача на дом, и каждый раз ей советовали срочно ехать в больницу, но Ям Кирди отвечала отказом, пока не скончалась у себя дома. Вскрытие показало, что у девушки развился менингит из-за бактериальной инфекции, и курс антибиотиков мог бы спасти ей жизнь.