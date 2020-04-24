Коронавирус в Индии, последние новости на 24 апреля 2020: правительство выделит около 2$ млрд на борьбу с COVID-19

По последним данным университета Хопкинса за минувшие сутки в Индии зарегистрировано 1705 новых случая заражения, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране достигло 23502 человек. Также за сутки скончались еще 36 человек, общее число жертв COVID-19 составляет 722 человека. Выздоровели и выписались домой 636 пациентов, всего за время борьбы с эпидемией выздоровели 5012 человек.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ ВЫДЕЛИТ 2$ МЛРД НА БОРЬБУ С COVID-19

Такое решение приняло накануне правительство Индии – направить 150 млрд рупий (2$ млрд) на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт индийского министерства здравоохранения.

На эти деньги в Индии планируется построить несколько новых клиник, в которых будут размещать пациентов с COVID-19, и лабораторий, чтобы увеличить количество обрабатываемых тестов в день. Около 1 миллиарда долларов будут направлены на срочные меры, а остальные – на долгосрочную перспективу от 1 до 4 лет. Планируется строительство диагностических и медицинских центров, закупки нового медицинского оборудования и лекарств, обучение и страховку врачей и медсестер, а также на новые научно-исследовательские проблемы. Также денежные средства на борьбу с коронавирусом будут направлены в бюджеты отдельных штатов и союзным территориям Индии.